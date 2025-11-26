जोधपुर में शादी से लौट रहे दंपती की मौत, गाजर से भरे ट्रक ने कार को कुचला

संक्षेप: जोधपुर की ठंडी रात में मंगलवार करीब दो बजे ओसियां रोड पर अचानक एक चीखती आवाज़ गूंजी—ब्रेक की चीख, धातु के टकराने की तेज धमक, और फिर सन्नाटा। स्टेट हाईवे पर मथानिया के उम्मेद नगर के पास यह वही जगह थी

जोधपुर की ठंडी रात में मंगलवार करीब दो बजे ओसियां रोड पर अचानक एक चीखती आवाज़ गूंजी—ब्रेक की चीख, धातु के टकराने की तेज धमक, और फिर सन्नाटा। स्टेट हाईवे पर मथानिया के उम्मेद नगर के पास यह वही जगह थी जहां गाजर से भरा तेज रफ्तार ट्रक एक इको कार से टकराया और पलक झपकते ही ओसियां के रहने वाले एक युवा दंपती की जिंदगी छिन गई।

मंगलवार को दिनभर खुशियों से घिरे रहने वाले जितेंद्र सोनी माहेश्वरी (32) और उनकी पत्नी पायल चांडक (30) रात होते-होते मौत की इस अनचाही मुलाकात से मिलेंगे—किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने जोधपुर आए थे। शादी की हलचल, रिश्तेदारों से मुलाकात, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक… सब खत्म करके देर रात वे अपनी इको कार से वापस ओसियां की ओर निकल गए। लेकिन ओसियां पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही किस्मत ने करवट ले ली

मथानिया पुलिस चौकी के एएसआई बंशीलाल के अनुसार, हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। हाईवे पर गाजर से लदा एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था। सामने से आ रही कार पर अचानक उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इको गाड़ी बुरी तरह पिचक गई, और अंदर बैठे दंपती को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया।

टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब मलबा देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और बमुश्किल कार को काटकर शवों को निकाला गया। दोनों के शरीर मथानिया के सरकारी अस्पताल भेजे गए।

कुछ देर बाद अस्पताल का माहौल चीख-पुकार से भर गया। परिवारवालों को जैसे ही खबर मिली, वे सूरत और ओसियां से भागते हुए पहुंचे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कुछ घंटे पहले तक हंसते-खिलखिलाते जितेंद्र–पायल अब इस दुनिया में नहीं रहे।

ओसियां में रहने वाले जितेंद्र सूरत में साड़ियां बेचने के एजेंट का काम करते थे। पत्नी पायल गृहिणी थीं। दोनों ने करीब पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था। परिवार में दो छोटे बच्चे—एक बेटा और एक बेटी—हैं। बच्चों की उम्र ऐसी है कि वे शायद समझ भी न पाएं कि उनके माता-पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे।

पायल के ताऊ के बेटे की 11 दिसंबर को शादी थी। घर में तैयारियां चल रही थीं। उसी घर में आज मातम पसरा है।

परिवार ने भारी मन से एक बड़ा फैसला लिया—दोनों की आंखें दान कर दीं। जिस चेहरे से अब कभी मुस्कान नहीं उभरेगी, उसकी आंखें किसी और की दुनिया रोशन करेंगी।

एएसआई बंशीलाल ने बताया कि यह कदम परिवार ने स्वयं आगे बढ़कर उठाया। उन्होंने कहा, “दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने मानवता के लिए जो किया, वह अमूल्य है।”

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रात में ट्रक ड्राइवर अक्सर नींद या लापरवाही में वाहन चला देते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं।

जितेंद्र और पायल के करीबी बताते हैं कि वे दोनों बेहद खुशमिजाज और जीवंत स्वभाव के थे। शादी में देर रात तक नाच-गाना, दोस्तों के साथ मस्ती—सब कुछ बहुत आनंद में बीता। किसी को नहीं पता था कि यह दोनों की ज़िंदगी का आखिरी जश्न होगा।

हादसे की खबर पूरे ओसियां में फैल चुकी है। हर कोई यही कह रहा है—

“अगर ट्रक ड्राइवर थोड़ा सावधानी बरतता तो आज दो मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया नहीं उठता।”