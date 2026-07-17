जोधपुर में पूर्व NSG कमांडो के घर करोड़ों का कैश और अफीम का दूध बरामद
ड्रग तस्करी से जुड़े इनपुट मिलने के बाद बनाड़ थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। तलाशी के दौरान घर से 500-500 रुपए के नोटों की बड़ी संख्या में गड्डियां बरामद हुईं।
राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व NSG कमांडो को गिरफ्तार किया है। बनाड़ थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात पॉश इलाके एकता नगर (रमजान का हत्था) स्थित उसके घर पर छापा मारकर 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए नकद, करीब 8 किलो अफीम का दूध और एक क्रेटा कार बरामद की है। आरोपी की पहचान रतनसिंह पुत्र हनुमानराम सिंवर जाट के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के घर की कीमत भी करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से घेराबंदी कर चुकी टीम ने उसे दबोच लिया। कार्रवाई देर रात शुरू हुई और शुक्रवार सुबह तक चलती रही। बरामद नकदी की मात्रा इतनी अधिक थी कि नोटों की गिनती करने में पुलिस टीम को पूरी रात लग गई।
500-500 के नोटों की गड्डियों से भरा मिला घर
डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि ड्रग तस्करी से जुड़े इनपुट मिलने के बाद बनाड़ थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। तलाशी के दौरान घर से 500-500 रुपए के नोटों की बड़ी संख्या में गड्डियां बरामद हुईं। पुलिस ने मौके पर ही नकदी की गिनती शुरू की, जो सुबह तक चलती रही। कुल 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई।
इसके अलावा घर से करीब 8 किलो अफीम का दूध भी मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मौके से एक क्रेटा कार भी बरामद हुई, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है।
असम राइफल्स और NSG में दे चुका है सेवाएं
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी रतनसिंह पहले असम राइफल्स में जवान रह चुका है। इसके बाद उसने देश की प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसी NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) में कमांडो के रूप में भी सेवाएं दी थीं। सुरक्षा बल में सेवा देने के बाद उसका नाम अब ड्रग तस्करी के मामले में सामने आने से पुलिस भी कई पहलुओं की जांच कर रही है।
कैश और नशे के नेटवर्क की जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास मिली करोड़ों की नकदी का स्रोत क्या है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बरामद अफीम का दूध कहां से लाया गया था और इसे किस नेटवर्क के जरिए सप्लाई किया जाना था।
जांच एजेंसियां आरोपी के बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी किसी बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा है या नहीं।
करोड़ों की संपत्ति भी जांच के दायरे में
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिस मकान से नकदी और अफीम का दूध बरामद हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी संपत्ति और भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।
फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर ड्रग तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में यह मामला केवल मादक पदार्थों की तस्करी तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि करोड़ों रुपए के लेन-देन और संभावित अवैध नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में इस पूरे रैकेट से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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