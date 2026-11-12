जोधपुर में हॉस्टल के कमरे में मिली महिला रेजिडेंट डॉक्टर की लाश

घटना बुधवार शाम की है। निक्की को शाम करीब 6 बजे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। शुरुआती जानकारी में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

निक्की चौधरी (26) मूल रूप से झुंझुनूं की रहने वाली थी। वह MDM हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी।

जोधपुर के मथुरादास माथुर (MDM) हॉस्पिटल में पीजी कर रही 26 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो साथी डॉक्टरों ने गेट तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर सभी घबरा गए। निक्की चौधरी कमरे में बेहोश पड़ी थी। आनन-फानन में उसे अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटना बुधवार शाम की है। निक्की को शाम करीब 6 बजे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। शुरुआती जानकारी में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया।

झुंझुनूं की रहने वाली थी निक्की, एनेस्थीसिया में कर रही थी पीजी निक्की चौधरी (26) मूल रूप से झुंझुनूं की रहने वाली थी। वह MDM हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। फिलहाल वह उम्मेद हॉस्पिटल के पीजी हॉस्टल में रह रही थी। उसका कमरा नंबर 312 था।

MDM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. विकास राजपुरोहित के मुताबिक, निक्की की तबीयत कुछ समय से खराब थी। उसे उल्टी और दस्त की शिकायत थी। इसी वजह से वह बुधवार को छुट्टी पर थी और सुबह से ही अपने कमरे में मौजूद थी।

कई बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया शाम को जब निक्की के साथी डॉक्टर उसके कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साथियों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उम्मेद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को सूचना दी गई।

हालात की गंभीरता को देखते हुए साथी डॉक्टरों ने कमरे का गेट तोड़ दिया। अंदर निक्की बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद बिना देर किए उसे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

सुपरिटेंडेंट बोले- सुसाइड की आशंका, पुलिस कर रही जांच उम्मेद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसके साथी कमरे का गेट खोलकर उसे अस्पताल ले जा चुके थे। उन्होंने मामले में सुसाइड की आशंका जताई है।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निक्की की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

कमरे को किया सील, अस्पताल के अधिकारी पहुंचे हॉस्टल रेजिडेंट डॉक्टर की मौत की सूचना के बाद उम्मेद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहन मकवाना और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. फतेह सिंह भाटी भी हॉस्टल पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद निक्की के कमरे नंबर 312 को सील कर दिया गया।