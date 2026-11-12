जोधपुर में हॉस्टल के कमरे में मिली महिला रेजिडेंट डॉक्टर की लाश
घटना बुधवार शाम की है। निक्की को शाम करीब 6 बजे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। शुरुआती जानकारी में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
जोधपुर के मथुरादास माथुर (MDM) हॉस्पिटल में पीजी कर रही 26 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो साथी डॉक्टरों ने गेट तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर सभी घबरा गए। निक्की चौधरी कमरे में बेहोश पड़ी थी। आनन-फानन में उसे अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।
घटना बुधवार शाम की है। निक्की को शाम करीब 6 बजे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। शुरुआती जानकारी में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया।
झुंझुनूं की रहने वाली थी निक्की, एनेस्थीसिया में कर रही थी पीजी
निक्की चौधरी (26) मूल रूप से झुंझुनूं की रहने वाली थी। वह MDM हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। फिलहाल वह उम्मेद हॉस्पिटल के पीजी हॉस्टल में रह रही थी। उसका कमरा नंबर 312 था।
MDM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. विकास राजपुरोहित के मुताबिक, निक्की की तबीयत कुछ समय से खराब थी। उसे उल्टी और दस्त की शिकायत थी। इसी वजह से वह बुधवार को छुट्टी पर थी और सुबह से ही अपने कमरे में मौजूद थी।
कई बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया
शाम को जब निक्की के साथी डॉक्टर उसके कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साथियों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उम्मेद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को सूचना दी गई।
हालात की गंभीरता को देखते हुए साथी डॉक्टरों ने कमरे का गेट तोड़ दिया। अंदर निक्की बेहोशी की हालत में मिली। इसके बाद बिना देर किए उसे MDM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।
सुपरिटेंडेंट बोले- सुसाइड की आशंका, पुलिस कर रही जांच
उम्मेद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहन मकवाना ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसके साथी कमरे का गेट खोलकर उसे अस्पताल ले जा चुके थे। उन्होंने मामले में सुसाइड की आशंका जताई है।
हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निक्की की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
कमरे को किया सील, अस्पताल के अधिकारी पहुंचे हॉस्टल
रेजिडेंट डॉक्टर की मौत की सूचना के बाद उम्मेद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहन मकवाना और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. फतेह सिंह भाटी भी हॉस्टल पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद निक्की के कमरे नंबर 312 को सील कर दिया गया।
अब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर की अचानक हुई मौत से साथी डॉक्टरों और हॉस्पिटल स्टाफ में शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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