शाही अंदाज में IPS केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी, जोधपुर के अजीत भवन में सजी रॉयल वेडिंग
राजस्थान के शाही शहर जोधपुर में रविवार को एक हाई-प्रोफाइल और भव्य विवाह समारोह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा शाही अंदाज में विवाह बंधन में बंध गए।
राजस्थान के शाही शहर जोधपुर में रविवार को एक हाई-प्रोफाइल और भव्य विवाह समारोह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा शाही अंदाज में विवाह बंधन में बंध गए। ऐतिहासिक अजीत भवन में आयोजित इस समारोह में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। शादी में परिवारजन, करीबी रिश्तेदारों के साथ कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई।
बाड़मेर से शाही अंदाज में निकली बारात
विवाह समारोह की शुरुआत बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना स्थित केके बिश्नोई के पैतृक निवास से हुई। यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बारात को रवाना किया गया। बारात में शामिल लोगों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। दूल्हे के रूप में केके बिश्नोई का शाही लुक आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने पारंपरिक परिधान के साथ काला चश्मा और हाथ में तलवार लेकर रॉयल अंदाज में एंट्री की, जिसे देखने के लिए लोग उत्साहित नजर आए।
अजीत भवन में हुआ भव्य स्वागत
बारात के जोधपुर पहुंचने पर ऐतिहासिक अजीत भवन में भव्य स्वागत किया गया। पूरे परिसर को पारंपरिक राजस्थानी साज-सज्जा, रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था। आयोजन स्थल की भव्यता और सजावट ने मेहमानों को राजसी माहौल का अनुभव कराया। इससे पहले सर्किट हाउस, जोधपुर में भी बारातियों ने जमकर नृत्य कर माहौल को जीवंत बनाए रखा।
परंपरा और संस्कृति का दिखा संगम
विवाह समारोह के दौरान राजस्थानी रीति-रिवाजों का पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पालन किया गया। फेरे, वरमाला और अन्य रस्में पारंपरिक विधि-विधान से संपन्न हुईं। शादी में मौजूद मेहमानों ने इस सांस्कृतिक झलक का भरपूर आनंद लिया। महिलाओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर समारोह में रंग भर दिया।
मेहमानों के लिए खास इंतजाम
इस भव्य आयोजन में मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। राजस्थानी व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दाल-बाटी-चूरमा से लेकर अन्य पारंपरिक पकवानों तक, हर व्यंजन में राजस्थान की झलक दिखाई दी। मेहमानों की सुविधा और आतिथ्य का खास ध्यान रखा गया, जिससे समारोह और भी यादगार बन गया।
सोशल मीडिया पर छाई शाही शादी
आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की यह शादी सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बन गई। जैसे ही समारोह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वे वायरल हो गए। लोग इस जोड़ी को ‘पावर कपल’ के रूप में देख रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।
चर्चा में रहा रॉयल वेडिंग स्टाइल
इस शादी की खास बात इसका रॉयल अंदाज और पारंपरिक संस्कृति का संतुलन रहा। जहां एक ओर आधुनिक सजावट और व्यवस्थाएं नजर आईं, वहीं दूसरी ओर हर रस्म में राजस्थानी परंपराओं को पूरी तरह निभाया गया। यही वजह रही कि यह शादी सिर्फ एक निजी समारोह न रहकर एक यादगार सामाजिक आयोजन बन गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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