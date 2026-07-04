गुंबद, झरोखे और 6 एयरोब्रिज… जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल क्यों है सबसे खास?

करीब ₹480 करोड़ की लागत से तैयार यह नया टर्मिनल भवन अब जोधपुर की नई पहचान बनने जा रहा है। उद्घाटन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आखिर इस टर्मिनल में ऐसा क्या है

राजस्थान के जोधपुर में शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। पहली नजर में यह सिर्फ एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल लगता है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी खासियतें सामने आती हैं, यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ यात्रियों के आने-जाने की जगह नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, आधुनिक तकनीक और भविष्य की जरूरतों का संगम है।

करीब ₹480 करोड़ की लागत से तैयार यह नया टर्मिनल भवन अब जोधपुर की नई पहचान बनने जा रहा है। उद्घाटन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आखिर इस टर्मिनल में ऐसा क्या है, जिसे देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनलों में शामिल किया जा रहा है।

पुराने से छह गुना बड़ा, यात्रियों की क्षमता में बड़ा इजाफा करीब 37 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह टर्मिनल लगभग 23 हजार वर्ग मीटर में निर्मित किया गया है। यह पुराने टर्मिनल की तुलना में करीब छह गुना बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह एयरपोर्ट हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इससे जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही में लगभग 10 गुना तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को देखते हुए यह विस्तार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

पहली नजर में दिखेगी राजस्थान की शाही पहचान नए टर्मिनल की सबसे खास बात इसका डिज़ाइन है। भवन को राजपूताना स्थापत्य कला से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। प्रवेश द्वार पर बने विशाल नक्काशीदार गुंबद, पारंपरिक मेहराब और खूबसूरत झरोखे राजस्थान की समृद्ध विरासत का अहसास कराते हैं। बाहर से देखने पर यह किसी आधुनिक एयरपोर्ट से ज्यादा एक भव्य राजमहल की झलक देता है।

टर्मिनल के अंदर मिलेगी मारवाड़ की संस्कृति की झलक एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही यात्रियों का स्वागत केवल आधुनिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि मारवाड़ की सांस्कृतिक विरासत से भी होगा। टर्मिनल में लोकगीतों, पारंपरिक मेलों और लोक कला को दर्शाने वाली कलाकृतियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी प्रदर्शित सामग्री यात्रियों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से भी परिचित कराएगी।

विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस नया टर्मिनल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। विमानों तक सीधे पहुंचने के लिए 6 एयरोब्रिज बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को बसों के जरिए विमान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आधुनिक चेक-इन सिस्टम, विशाल प्रतीक्षालय, प्रीमियम लाउंज और बेहतर यात्री सुविधाएं इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करती हैं।

पर्यावरण संरक्षण का भी रखा गया विशेष ध्यान नया टर्मिनल केवल आधुनिक और भव्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसमें ऊर्जा की बचत करने वाली तकनीकों के साथ जल संरक्षण की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस भवन को 5-स्टार GRIHA रेटिंग के अनुरूप तैयार किया गया है।

जोधपुर को मिलेगा विकास का नया उड़ान मार्ग विशेषज्ञों का मानना है कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं जोधपुर और पूरे पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।