काम की बात: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ानें शुरू, केंद्रीय मंत्री ने खुद दिया टिकट, केट भी काटा
जोधपुर एयरपोर्ट का नवनिर्मित टर्मिनल रविवार को यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान यात्रियों के साथ केक भी काटा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इसे इंटरनेशनल टर्मिनल में भी तब्दील किया जा सकेगा।
राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल पर रविवार सुबह यात्रियों का आवागमन प्रारंभ हो गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रथम उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को टिकट और स्वागत किट देकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक टर्मिनल भवन पश्चिमी राजस्थान के विकास, बेहतर हवाई संपर्क और क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं का प्रतीक है।
पहली उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के तहत भव्य स्वागत किया गया। लंगा-मांगणियार कलाकारों की मनमोहक लोक प्रस्तुतियों, ढोल-थाली की मंगलध्वनि और कुमकुम तिलक के साथ अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शेखावत ने यात्रियों के साथ केक भी काटा। इस अवसर पर शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज पहली फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों को जिस तरह खुशी हो रही है, जिस तरह वे इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, वह मानते हैं कि जोधपुर आने वाले और यहां से जाने वाले सभी लोगों के लिए यह एक अच्छा अनुभव होगा।
प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई को किया था उद्घाटन
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि केवल जोधपुर ही नहीं, बल्कि पूरे मारवाड़वासियों को यहां से लंबी उड़ानों की सुविधा मिले। हम सब लोग प्रयास करते रहे। अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आए। जब जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने गत चार जुलाई को उद्घाटन किया, उस दिन हमने कहा था कि 12 जुलाई से यहां नियमित सेवाएं शुरू हो जाएगी। आज 12 तारीख को जोधपुर एयरपोर्ट पर आवागमन शुरू हो गया है।
'जोधपुर सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा रहता है'
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि आज जोधपुर देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। सर्दियों की टूरिज्म सीजन में जोधपुर सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, जिस प्रकार देश में हवाई जहाजों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी ज्याा बेहतर होगी।
इंटरनेशनल टर्मिनल में कब तब्दील होगा?
उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम बदलाव के साथ, जिस दिन जरूरत महसूस होगी, जिस दिन मांग बढ़ेगी और एयर कैरियर तैयार होंगे, उस दिन बहुत छोटे-से बदलाव के साथ इसे इंटरनेशनल टर्मिनल में तब्दील किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली, एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारी , विभिन्न विभागों के अधिकारी जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।