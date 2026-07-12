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काम की बात: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ानें शुरू, केंद्रीय मंत्री ने खुद दिया टिकट, केट भी काटा

By Mohit
जोधुपर, वार्ता
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जोधपुर एयरपोर्ट का नवनिर्मित टर्मिनल रविवार को यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान यात्रियों के साथ केक भी काटा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इसे इंटरनेशनल टर्मिनल में भी तब्दील किया जा सकेगा।

जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ानें शुरू, केंद्रीय मंत्री ने खुद दिया टिकट, केट भी काटा

राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल पर रविवार सुबह यात्रियों का आवागमन प्रारंभ हो गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रथम उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को टिकट और स्वागत किट देकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक टर्मिनल भवन पश्चिमी राजस्थान के विकास, बेहतर हवाई संपर्क और क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं का प्रतीक है।

पहली उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के तहत भव्य स्वागत किया गया। लंगा-मांगणियार कलाकारों की मनमोहक लोक प्रस्तुतियों, ढोल-थाली की मंगलध्वनि और कुमकुम तिलक के साथ अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शेखावत ने यात्रियों के साथ केक भी काटा। इस अवसर पर शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज पहली फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों को जिस तरह खुशी हो रही है, जिस तरह वे इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, वह मानते हैं कि जोधपुर आने वाले और यहां से जाने वाले सभी लोगों के लिए यह एक अच्छा अनुभव होगा।

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प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई को किया था उद्घाटन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि केवल जोधपुर ही नहीं, बल्कि पूरे मारवाड़वासियों को यहां से लंबी उड़ानों की सुविधा मिले। हम सब लोग प्रयास करते रहे। अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आए। जब जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने गत चार जुलाई को उद्घाटन किया, उस दिन हमने कहा था कि 12 जुलाई से यहां नियमित सेवाएं शुरू हो जाएगी। आज 12 तारीख को जोधपुर एयरपोर्ट पर आवागमन शुरू हो गया है।

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'जोधपुर सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा रहता है'

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि आज जोधपुर देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। सर्दियों की टूरिज्म सीजन में जोधपुर सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, जिस प्रकार देश में हवाई जहाजों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी ज्याा बेहतर होगी।

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इंटरनेशनल टर्मिनल में कब तब्दील होगा?

उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम बदलाव के साथ, जिस दिन जरूरत महसूस होगी, जिस दिन मांग बढ़ेगी और एयर कैरियर तैयार होंगे, उस दिन बहुत छोटे-से बदलाव के साथ इसे इंटरनेशनल टर्मिनल में तब्दील किया जा सकेगा।

आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली, एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारी , विभिन्न विभागों के अधिकारी जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे।

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