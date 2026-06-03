आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी; जोधपुर में इंफ्लूएंसर ने पिया जहर

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जोधपुर की महिला इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया है,

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जोधपुर की महिला इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित गोदारों की ढाणी (बालाजी फार्म हाउस) की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे अनीता बिश्नोई ने घर में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

घटना से पहले फेसबुक पर किया भावुक पोस्ट आत्महत्या का प्रयास करने से करीब पांच घंटे पहले अनीता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी। पोस्ट में लिखा था, “आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी।” यह पोस्ट सामने आने के बाद परिजनों और परिचितों में चिंता बढ़ गई थी।

पति ने लगाया मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का आरोप अनीता के पति दीनाराम ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर उनकी पत्नी को लगातार निशाना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि अनीता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक जागरूकता और पारंपरिक मूल्यों से जुड़े वीडियो बनाती हैं।

दीनाराम के अनुसार हाल ही में अनीता ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की वेशभूषा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था, “कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आएगी।” इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जाने लगा।

उन्होंने बताया कि बीते करीब 15 दिनों से अनीता को अश्लील टिप्पणियों, आपत्तिजनक संदेशों और व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों द्वारा व्हाट्सएप के जरिए बदनाम करने की धमकियां भी दी जा रही थीं, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान थीं।

‘रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया’ दीनाराम ने बताया कि उन्होंने अनीता को मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह किसी से डरती नहीं हैं। हालांकि लगातार हो रही ट्रोलिंग और आलोचनाओं का असर उन पर पड़ता जा रहा था।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस विवाद के कारण अनीता तनाव में रहने लगी थीं और आखिरकार उन्होंने यह कदम उठा लिया।

चार दिन पहले ट्रोलिंग पर जारी किया था वीडियो घटना से चार दिन पहले अनीता ने अपने यूट्यूब चैनल ‘अनीता मारवाड़ी’ पर एक वीडियो जारी कर ट्रोलिंग का जवाब भी दिया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि उन्होंने महिलाओं के छोटे कपड़ों को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा था।

वीडियो में अनीता ने कहा था कि उनकी पहचान राजस्थान की संस्कृति और पारंपरिक पहनावे से जुड़ी है। उन्होंने ट्रोल करने वालों को चुनौती देते हुए कहा था कि उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर छोटे कपड़ों में एक भी वीडियो दिखाई दे तो बताएं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य किसी महिला या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

पुलिस कर रही मामले की जांच घटना की सूचना मिलने पर बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अनीता के बेहोश होने के कारण पुलिस उनके बयान दर्ज नहीं कर सकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सोशल मीडिया ट्रोलिंग तथा कथित धमकियों के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।