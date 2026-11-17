राजस्थान में युवक के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया 4 फीट लंबा पाइप, आंत चीरकर पेट तक पहुंचा
राजस्थान के जोधपुर में आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक युवक के साथ हैवानियत भरा काम किया। झगड़ा के बीच युवक के प्राइवेट पार्ट में 4 फीट लंबा पाइप घुसा दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके पाइप तो बाहर निकाल लिया, लेकिन यह आंत को चीरता हुआ पेट तक पहुंच गया था।
राजस्थान के जोधपुर में आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक युवक के साथ हैवानियत भरा काम किया। झगड़ा के बीच युवक के प्राइवेट पार्ट में 4 फीट लंबा पाइप घुसा दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके पाइप तो बाहर निकाल लिया, लेकिन यह आंत को चीरता हुआ पेट तक पहुंच गया था। गनीमत रही कि दिल या अन्य नाजुक अंगों में भारी नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा मरीज की जान भी जा सकती थी। डॉक्टरों के मुताबिक, मरीज की हालत अब स्थिर है।
बाथरूम में जाने को लेकर हुई थी लड़ाई
घटना के बाद युवक को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक पाई और जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। जानकारी में सामने आया है कि पीड़ित युवक का बाथरूम में जाने को लेकर अन्य लड़कों के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों तरफ से मामला बढ़ गया। गुस्साए लड़कों ने पीड़ित युवक के प्राइवेट पार्ट में पाइप डाल दिया।
सर्जरी करके निकाला गया 4 फीट लंबा पाइप
आनन-फानन में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। जनरल सर्जरी यूनिट के प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा के मुताबिक, युवक के शरीर से 4 फीट लंबा पाइप बाहर निकाला गया है। यह सर्जरी उसकी आंत में चीरा (एंटेरोटॉमी) लगाकर की गई है। चूंकि पाइप पेट तक पहुंच चुका था। इसलिए उसकी बड़ी आंत को नुकसान हुआ है। ज्यादा खून बहने, संक्रमण होने यहां तक की उसकी जान जाने का भी खतरा बना हुआ था।
यूजर ने लिखा- कैसे कैसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं
लेकिन डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक किया और युवक को खतरे से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर अब यह मामला वायरल हो रहा है। एक युवक ने डॉक्टरों की टीम द्वारा पाइप लेकर दिखाने वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- डॉक्टरों को कैसे-कैसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इसके बाद पूरा मामला समझाया और अंत में लिखा- डॉक्टरों को इसीलिए धरती का भगवान कहा जाता है।
युवक का मुफ्त में हुआ इलाज, जानिए कैसे
जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं यूनिट इंचार्ज डॉ. दिनेश दत्त शर्मा के नेतृत्व में यह सर्जरी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। आपको बताते चलें कि युवक का इलाज मुफ्त में हुआ है। दरअसल, मरीज की यह जटिल सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के तहत निःशुल्क की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। वर्तमान में मरीज की हालत अच्छी है तथा उसकी सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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