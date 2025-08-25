Jodhpur mother Sets Herself with 3 year old Daughter Suicide Note Dowry Harassment Allegation On Husband In laws 3 साल की बेटी संग जिंदा जल गई मां, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप; जोधपुर में खौफनाक मामला, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jodhpur mother Sets Herself with 3 year old Daughter Suicide Note Dowry Harassment Allegation On Husband In laws

3 साल की बेटी संग जिंदा जल गई मां, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप; जोधपुर में खौफनाक मामला

नोएडा के निक्की दहेज हत्याकांड के बाद अब राजस्थान के जोधपुर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दहेज प्रताड़ना से तंग होकर मां ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ खुद को आग लगी जिससे दोनों की मौत हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरMon, 25 Aug 2025 06:47 PM
share Share
Follow Us on
3 साल की बेटी संग जिंदा जल गई मां, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप; जोधपुर में खौफनाक मामला

नोएडा के निक्की दहेज हत्याकांड के बाद अब राजस्थान के जोधपुर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दहेज प्रताड़ना से तंग होकर मां ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ खुद को आग लगी जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। बच्ची यशस्वी की मौत मौके पर हो गई जबकि मां संजू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मां स्कूल में टीचर थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया गया है।

जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव में शुक्रवार को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में शनिवार को गंभीर रूप से झुलसी संजू बिश्नोई ने दम तोड़ दिया। उनका इलाज एमजीएच की बर्न यूनिट में चल रहा था। पुलिस के अनुसार संजू शुक्रवार दोपहर स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटी और मकान में बेटी संग कुर्सी पर बैठकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया। इसके बाद उसने खुद को आग लगा ली। दोनों लपटों से घिर गईं। घटना के समय पति और ससुराल वाले घर पर नहीं थे। ग्रामीणों ने धुआं उठता देख सूचना दी तो परिवारजन पहुंचे और चीख-पुकार मच गई।

शनिवार सुबह इलाज के दौरान संजू की मौत हो गई। शव को लेकर विवाद के बाद पोस्टमार्टम के बाद मां-बेटी के शव पीहर पक्ष को सौंपे गए। गमगीन माहौल में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। मायकेवालों ने पति दिलीप बिश्नोई, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने सुसाइड नोट में अपने पति, सास, ससुर और ननद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके अलावा उसने गणपत सिंह नाम के एक व्यक्ति पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, गणपत सिंह और महिला का पति मिलकर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।