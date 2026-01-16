Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jodhpur Father was making his own daughters victims of lust for twelve years arrested
जोधपुर: सालों से बेटियों का रेप कर रहा था कलयुगी पिता, अब ऐसे खुली पोल; गिरफ्तार

जोधपुर: सालों से बेटियों का रेप कर रहा था कलयुगी पिता, अब ऐसे खुली पोल; गिरफ्तार

संक्षेप:

Jan 16, 2026 11:14 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
जोधपुर में 45 वर्षीय शख्स को कथित तौर पर अपनी ही दो बेटियों से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पिता बेटियों संग बीते 12 साल से हैवानियत को अंजाम दे रहा था। एक बेटी की उम्र 18 साल है तो दूसरी बेटी की उम्र 15 साल है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बड़ी बेटी ने ईमेल के जरिए पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पिता के खिलाफ पोक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त मंगलेश चुंडावत ने बताया कि 'पुलिस को 13 जनवरी को बड़ी बेटी से ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसी दिन परिवार से संपर्क किया और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मंगलेश चुंडावत ने बताया कि 18 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके पिता ने पिछले 12 साल में कई बार उसका रेप किया है। यही नहीं हाल में बीते महीने भी उसका रेप किया गया था।'

नागोरी गेट स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) दिनेश कुमार ने बताया कि 'पिता ने उसकी छोटी बहन (15 साल) का भी रेप किया। जब लड़की ने इस बारे में अपनी बड़ी बहन को बताया, तो उन्होंने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। बाद में, ईमेल के जरिए पुलिस को सूचित किया गया।'

एसएचओ ने बताया कि 'बड़ी बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके पिता ने 6 साल की उम्र से ही उसका रेप करना शुरू कर दिया था। वह धमकी भी देता था कि अगर उसने अपनी मां या परिवार के किसी अन्य सदस्य को इसबारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा।' शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी ने उसकी छोटी बहन के साथ भी रेप किया था।

पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) (रेप) और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 18 वर्षीय पीड़िता कॉलेज में पढ़ाई कर रही है तो नाबालिग पीड़िता स्कूल में पढ़ती है।

