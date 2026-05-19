लू के बीच जोधपुर में भीषण जल संकट; क्यों पैदा हुए 'जल आपातकाल' जैसे हालात?
राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच जोधपुर जल संकट का सामना कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूरे शहर में हालात लगभग जल आपातकाल जैसे हो गए हैं।
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच जोधपुर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। इसकी वजह पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़े जाने में हुई देरी है जहां रखरखाव के काम के चलते नहर बंद थी। हालांकि अब पानी छोड़ दिया गया है जो 20 या 21 मई तक जोधपुर के जलाशयों में पहुंचने की उम्मीद है। तब तक के लिए जलाशयों में बहुत कम पानी बचा है। स्थिति को संभालने के लिए 21 मई को पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जताते हुए हालात जल आपातकाल जैसे बताए हैं।
जोधपुर जिला जल संकट का सामना कर रहा है। अधिकारियों की मानें तो मेंटिनेंस के लिए वार्षिक बंदी के बाद पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़े जाने में देरी हुई है। इससे जल संकट की स्थितियां पैदा हुई हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी ने बताया कि पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नहर को 10 मई तक बंद रखा जाना था और 11 मई से हरिके बैराज से पानी छोड़ा जाना निर्धारित था। हालांकि पंजाब क्षेत्र में मरम्मत और तकनीकी का काम समय पर पूरा नहीं होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़े जाने में देरी हुई है।
सोलंकी ने बताया कि 14 मई से चरणबद्ध तरीके से हरिके बैराज से नहर में पानी छोड़ा गया। विभाग को उम्मीद है कि यह पानी 20 मई की रात या 21 मई की सुबह तक जोधपुर के कायलाना झील और तख्त सागर जलाशयों तक पहुंच जाएगा जो शहर के प्रमुख जल स्रोत हैं। आलम यह कि इन दोनों जलाशयों में इतना ही पानी बचा है, जिससे नहर का पानी पहुंचने तक शहर की जरूरतें पूरी हो सकें।
पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता (शहर) राजेंद्र मेहता ने कहा कि जलाशयों तक पानी पहुंचने के बाद भी उन्हें सामान्य स्तर तक भरने में करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद ही शहर की जलापूर्ति सामान्य हो सकेगी। इस स्थिति को देखते हुए 21 मई को एक दिन की जलापूर्ति बंद रखने की योजना बनाई जा रही है ताकि अगले दिन पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जोधपुर में पानी की स्थिति चिंताजनक हो रही है। पूरे शहर में भारी परेशानी है। आलम यह है कि हालात लगभग जल आपातकाल जैसे हो गए हैं। कायलाना और तख्त सागर में केवल दो दिन का पानी बचा है। करीब 20 लाख आबादी वाला शहर गंभीर जल संकट के मुहाने पर खड़ा है जबकि सरकार चुप है। क्या कोई ठोस जल प्रबंधन योजना नहीं बनाई गई थी? अब जब जल संकट सामने है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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