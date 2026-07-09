झालावाड़ में महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म; कितने बेटे-बेटियां, कैसी है तबीयत?
जस्थान के झालावाड़ में 25 साल की एक महिला ने सरकारी अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया है। झालावाड़ सरकारी महिला अस्पताल में यह एक साथ 4 बच्चों के जन्म का पहला मामला है।
राजस्थान के झालावाड़ में एक महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, गर्भवती महिला को सांस लेने में दिक्कत के कारण बुधवार को भर्ती किया गया था। महिला की सिजेरियन ऑपरेशन के जरिये डिलीवरी हुई। सभी चारों नवजात अभी एनआईसीयू में हैं। ये डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इनकी कुछ जांचें की गई हैं। महिला का नाम ज्योति है। वह आईसीयू में भर्ती है। महिला का इलाज जारी है। दंपति का पहले से 5 साल का एक बेटा भी है।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने इस प्रसव को दुर्लभ करार दिया। डॉक्टरों ने गुरुवार को बताया कि इन नवजात के 3 बेटे और एक बेटा है। बुधवार शाम हुई इस प्रसूति की खबर लगते ही परिजन और शुभचिंतक अस्पताल में प्रसूता ज्योति और उसके पति अरुण कश्यप को बधाई देने के लिए पहुंचने लगे।
3 बेटियां और एक बेटा
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि झालावाड़ सरकारी महिला अस्पताल में यह एक साथ चार बच्चों के जन्म का पहला मामला है। वहीं प्रसूता ज्योति के पति अरुण ने खुशी जताते हुए कहा कि यह भगवान की इच्छा है। मैं तो केवल एक बेटी की उम्मीद कर रहा था लेकिन भगवान ने हमें 3 बेटियां और एक बेटा दिया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है।
कम वजन के साथ बच्चों का जन्म
दंपति का पहले से पांच वर्ष का एक बेटा भी है। एसआरजी अस्पताल और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय महिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने बताया कि समय से पहले जन्मे चारों में से तीन नवजातों की हालत गंभीर है। चारों बच्चों का जन्म कम वजन के साथ हुआ है। उन्हें नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती कराया गया है। इन सभी की लगातार निगरानी की जा रही है। मां ज्योति की हालत स्थिर है।
संभल में भी हुई थी ऐसी ही घटना
इसी साल मई महीने में ही यूपी के संभल जिले की एक महिला ने मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर अस्पताल में 5 दिन के अंतराल पर 4 बच्चों को जन्म दिया था। चारों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था। डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ मामला बताया था। महिला का नाम अमीना था जो संभल के ओवरी गांव की रहने वाली है। महिला ने नौ मई को पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद 14 मई को डॉक्टरों की निगरानी में 3 अन्य बच्चों का जन्म हुआ था।
अल्ट्रासाउंड जांच में ही हो गई थी चार बच्चों की पुष्टि
अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, अल्ट्रासाउंड जांच में 4 भ्रूणों की पुष्टि हुई थी। महिला का इलाज गर्भावस्था के तीसरे महीने से हो रहा था। गर्भ की जटिलता को देखते हुए डॉक्टरों ने भ्रूण संख्या कम करने की सलाह दी थी लेकिन परिवार ने गर्भ जारी रखने का फैसला किया था। प्रसूता अमीना के पति मोहम्मद आलिम का कहना था कि डॉक्टरों की टीम ने काफी सावधानी से मामले को संभाला।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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