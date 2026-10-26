कोटा में एक और सुसाइड! फांसी के फंदे पर झूल गया JEE का छात्र
कोटा में एक और सुसाइड का मामला सामने आया है। 6 महीने से तैयारी कर रहा जेईई का छात्र फांसी के फंदे से झूल गया। इस घटना की सूचना छात्र के परिजनों को दी गई है, वो कोटा पहुंच रहे हैं।
राजस्थान के कोटा में सुसाइड थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक छात्र 6 महीने पहले ही कोटा आया था और अब फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना परिजनों को दी गई है, वो कोटा पहुंच रहे हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि देर रात को सूचना मिली थी कि महावीर नगर प्रथम इलाके में पीजी में रहे एक छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा गया। मृतक छात्र की उम्र करीब 16 साल है जो की 6 महीने पहले ही कोटा में जेईई की पढ़ाई के लिए आया था। अन्य छात्रों से जानकारी लेने पर सामने आया है कि रात को खाना खाने के बाद सभी स्टूडेंट्स टहलते हैं लेकिन वह स्टूडेंट अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके कमरे का दरवाजा भी कई बार खटखटाया। इसके बाद पीजी संचालक को इस बारे में जानकारी दी गई।
क्या बोले परिजन
वहीं छात्र के परिजनों का कहना है की छात्र को किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। जब उससे फोन पर बात हुई थी तब उसने कहा था कि उसकी परीक्षा है। लेकिन बाद में पता लगा कि वह परीक्षा देने भी नहीं गया और अपने कमरे पर ही था। परिवार में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और वह अपनी मर्जी से ही पढ़ाई करने के लिए कोटा आया था। वहीं छात्र के परिजनों ने कोचिंग संस्थान पर भी आरोप लगाए हैं कि छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी कि वो परीक्षा देने आया है या नहीं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
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