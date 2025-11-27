जयपुर में अधिकारियों ने 'शिव मंदिर' के नाम पर भेज दिया अतिक्रमण का नोटिस, लोग परेशान- जवाब कौन देगा?

संक्षेप: स्थानीय लोगों ने कहा कि अथॉरिटी ने नोटिस चिपकाने से पहले मंदिर प्रबंधन, पुजारी या किसी कमेटी से संपर्क नहीं किया, साथ ही आरोप लगाया कि मंदिर के नाम पर नोटिस जारी करना असंवेदनशीलता है।

राजस्थान की राजधानी में जयपुर में JDA (जयपुर विकास प्राधिकरण) ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल प्राधिकरण ने सड़क चौड़ी करने के अभियान के तहत यहां एक 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि 21 नवंबर को जारी यह नोटिस किसी मंदिर प्रबंधक या संस्था के बजाय सीधे 'शिव मंदिर' के नाम पर भेजा गया है। जिससे कि इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। साथ ही अब लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर की तरफ से इस नोटिस का जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन देगा।

वैशाली नगर में स्थित शिव मंदिर की दीवार पर चिपकाए गए इस नोटिस का जवाब प्राधिकरण ने 7 दिन के अंदर मांगा है। स्थानीय निवासी विजय सिंह ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि नोटिस मंदिर के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट को जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'मंदिर के नाम पर इसे जारी करना सही नहीं है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।'

उधर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'यह कार्रवाई एक याचिका से जुड़े हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है।' उन्होंने कहा, 'यहां गांधी पथ को चौड़ा करने के लिए जोन 7 के उपायुक्त ने एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि मंदिर की बाउंड्री वॉल सड़क तक फैली हुई है। इसे अतिक्रमण माना गया।' उन्होंने कहा कि JDA ने कई घरों और दुकान मालिकों को भी नोटिस जारी किए हैं।

