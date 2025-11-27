Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़JDA issues encroachment notice to Shiv Mandir, locals ask who will respond
जयपुर में अधिकारियों ने 'शिव मंदिर' के नाम पर भेज दिया अतिक्रमण का नोटिस, लोग परेशान- जवाब कौन देगा?

जयपुर में अधिकारियों ने 'शिव मंदिर' के नाम पर भेज दिया अतिक्रमण का नोटिस, लोग परेशान- जवाब कौन देगा?

संक्षेप:

स्थानीय लोगों ने कहा कि अथॉरिटी ने नोटिस चिपकाने से पहले मंदिर प्रबंधन, पुजारी या किसी कमेटी से संपर्क नहीं किया, साथ ही आरोप लगाया कि मंदिर के नाम पर नोटिस जारी करना असंवेदनशीलता है।

Thu, 27 Nov 2025 05:05 PMSourabh Jain पीटीआई, जयपुर, राजस्थान
राजस्थान की राजधानी में जयपुर में JDA (जयपुर विकास प्राधिकरण) ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल प्राधिकरण ने सड़क चौड़ी करने के अभियान के तहत यहां एक 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि 21 नवंबर को जारी यह नोटिस किसी मंदिर प्रबंधक या संस्था के बजाय सीधे 'शिव मंदिर' के नाम पर भेजा गया है। जिससे कि इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। साथ ही अब लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर की तरफ से इस नोटिस का जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन देगा।

वैशाली नगर में स्थित शिव मंदिर की दीवार पर चिपकाए गए इस नोटिस का जवाब प्राधिकरण ने 7 दिन के अंदर मांगा है। स्थानीय निवासी विजय सिंह ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि नोटिस मंदिर के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट को जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'मंदिर के नाम पर इसे जारी करना सही नहीं है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।'

उधर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'यह कार्रवाई एक याचिका से जुड़े हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है।' उन्होंने कहा, 'यहां गांधी पथ को चौड़ा करने के लिए जोन 7 के उपायुक्त ने एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि मंदिर की बाउंड्री वॉल सड़क तक फैली हुई है। इसे अतिक्रमण माना गया।' उन्होंने कहा कि JDA ने कई घरों और दुकान मालिकों को भी नोटिस जारी किए हैं।

जयपुर में JDA ने 'शिव मंदिर' के नाम पर भेज दिया अतिक्रमण का नोटिस, लोग परेशान- जवाब कौन देगा?

स्थानीय लोगों ने कहा कि अथॉरिटी ने नोटिस चिपकाने से पहले मंदिर प्रबंधन, पुजारी या किसी कमेटी से संपर्क नहीं किया और आरोप लगाया कि मंदिर के नाम पर नोटिस जारी करना असंवेदनशीलता है।

जब इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए इस नोटिस को जारी करने वाले एनफोर्समेंट अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो बार-बार कॉल करने के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि JDA की प्रक्रिया की बात करें तो, अगर सात दिनों के अंदर कोई जवाब या डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए जाते हैं, तो उस निर्माण को अतिक्रमण माना जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है।

Rajasthan News
