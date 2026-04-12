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'ड्रिलिंग मशीन जैसा महसूस हुआ'... राजस्थान की छात्रा का दावा- कान के अंदर फटे JBL ईयरबड्स

Apr 12, 2026 06:24 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
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ईएनटी डॉक्टर से जांच कराने पर पता चला कि कान के पर्दे में सूजन आ गई है। छात्रा ने बताया कि ये ईयरबड्स सिर्फ एक महीने पुराने थे और उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किए थे।

'ड्रिलिंग मशीन जैसा महसूस हुआ'... राजस्थान की छात्रा का दावा- कान के अंदर फटे JBL ईयरबड्स

राजस्थान की एक छात्रा ने JBL कंपनी पर खराब प्रोडक्ट बनाने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि उसके ट्यून बीम 2 (Tune Beam 2) ईयरबड कान के अंदर कथित तौर पर 'फट' गए, जिससे उसके कान के पर्दे में सूजन आ गई। छात्रा ने एक महीने पुराने खराब डिवाइस की तस्वीरें और डॉक्टर के परमार्श वाला पर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसके बाद JBL ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, छात्रा का कहना है कि वे सिर्फ 15 मिनट नॉर्मल आवाज में ईयरबड्स इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक दाहिने कान के ईयरबड में खराबी आई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कान में 'ड्रिलिंग मशीन' चल रही हो।

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बहन ने किए थे गिफ्ट

ईएनटी डॉक्टर से जांच कराने पर पता चला कि कान के पर्दे में सूजन आ गई है। छात्रा ने बताया कि ये ईयरबड्स सिर्फ एक महीने पुराने थे और उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। सोशल मीडिया पर छात्रा की पोस्ट वायरल होने के बाद JBL इंडिया ने भी पोस्ट पर ध्यान दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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कंपनी ने छात्रा से क्या कहा?

JBL कंपनी ने छात्रा की पोस्ट पर कमेंट कर कहा, ‘हैलो, हमें इस स्थिति के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हमने आपकी पोस्ट देखी है और यह जानकारी अपनी भारतीय टीम के साथ साझा कर दी है ताकि वे आपसे सीधे संपर्क कर सकें।’

ऑडियो डिवाइस की सुरक्षा पर सवाल

बहरहाल इस घटना ने एकबार फिर वायरलेस और बैटरी से चलने वाले ऑडियो डिवाइस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। वहीं स्मार्टफोन ब्लास्ट और स्मार्टफोन में आग लगने के मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं।

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Mohit

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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