थाने जा रही थी सास, रास्ते में दामाद ने कैंची से काट डाली नाक; कटा हिस्सा लेकर हुआ फरार

Mar 08, 2026 02:49 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जालोर
पीड़िता कैली देवी अपने दामाद सोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थीं, तभी कथित तौर पर सोहनलाल ने उन पर कैंची से हमला किया और उनकी नाक काट दी।

राजस्थान के जालोर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दामाद ने परिवार में विवाद के चलते कथित तौर पर कैंची से अपनी सास की नाक काट दी। यही नहीं वह नाक के कट्टे हुए हिस्से को लेकर मौके से फरार भी हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

बताया जा रहा है कि दामाद ने फसल काटने वाली कैंची से हमला किया। इसके बाद आरोपी के ससुर अपनी पत्नी को लेकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे जहां उनका ईलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला के साथ हुई इस भयावह घटना से आपसास के लोग भी हैरान हैं तो वहीं बेटी का रो-रो कर बुरा हाल है।

पत्नी के परिवारवालों से विवाद चल रहा था

पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोहन लाल है और यह घटना शुक्रवार शाम डूंगरी के बंधा गांव की है। आरोपी का लंबे समय से पत्नी के परिवारवालों से विवाद चल रहा था जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। सोहन लाल ने करीब 6 साल पहले शादी की थी।

पति-पत्नी करीब एक साल से अलग रह रहे

सोहनलाल और उसकी पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे ऐसे में दोनों करीब एक साल से अलग रह रहे थे। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान परिवार ने दोनों के बीच विवाद सुलझाने की भी कई कोशिश की थी लेकिन दोनों साथ रहने को राजी नहीं हुए। पुलिस ने बताया कि परिवारों के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था और शुक्रवार को घर में तीखी बहस हुई थी।

स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थी सास

पीड़िता कैली देवी अपने दामाद सोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थीं, तभी कथित तौर पर सोहनलाल ने उन पर कैंची से हमला किया और उनकी नाक काट दी। सरवाना एसएचओ मोहन लाल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। परिवार के सदस्य महिला को ईलाज के लिए गुजरात के मेहसाना ले गए हैं। महिला और परिवार के सदस्यों के बयान अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
