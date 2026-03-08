थाने जा रही थी सास, रास्ते में दामाद ने कैंची से काट डाली नाक; कटा हिस्सा लेकर हुआ फरार
पीड़िता कैली देवी अपने दामाद सोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थीं, तभी कथित तौर पर सोहनलाल ने उन पर कैंची से हमला किया और उनकी नाक काट दी।
राजस्थान के जालोर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दामाद ने परिवार में विवाद के चलते कथित तौर पर कैंची से अपनी सास की नाक काट दी। यही नहीं वह नाक के कट्टे हुए हिस्से को लेकर मौके से फरार भी हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
बताया जा रहा है कि दामाद ने फसल काटने वाली कैंची से हमला किया। इसके बाद आरोपी के ससुर अपनी पत्नी को लेकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे जहां उनका ईलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला के साथ हुई इस भयावह घटना से आपसास के लोग भी हैरान हैं तो वहीं बेटी का रो-रो कर बुरा हाल है।
पत्नी के परिवारवालों से विवाद चल रहा था
पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोहन लाल है और यह घटना शुक्रवार शाम डूंगरी के बंधा गांव की है। आरोपी का लंबे समय से पत्नी के परिवारवालों से विवाद चल रहा था जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। सोहन लाल ने करीब 6 साल पहले शादी की थी।
पति-पत्नी करीब एक साल से अलग रह रहे
सोहनलाल और उसकी पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे ऐसे में दोनों करीब एक साल से अलग रह रहे थे। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान परिवार ने दोनों के बीच विवाद सुलझाने की भी कई कोशिश की थी लेकिन दोनों साथ रहने को राजी नहीं हुए। पुलिस ने बताया कि परिवारों के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था और शुक्रवार को घर में तीखी बहस हुई थी।
स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थी सास
पीड़िता कैली देवी अपने दामाद सोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थीं, तभी कथित तौर पर सोहनलाल ने उन पर कैंची से हमला किया और उनकी नाक काट दी। सरवाना एसएचओ मोहन लाल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। परिवार के सदस्य महिला को ईलाज के लिए गुजरात के मेहसाना ले गए हैं। महिला और परिवार के सदस्यों के बयान अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं।
