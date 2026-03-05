Hindustan Hindi News
JJM भ्रष्टाचार मामले में जयपुर से नोएडा तक छापेमारी, पूर्व IAS अधिकारी को तलाश रहीं ACB की 40 टीमें

Mar 05, 2026 08:10 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ढूंढने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एसीबी ने इस सिलसिले में विभिन्न राज्यों के 21 शहरों में छापेमारी कर करीब 50 लोगों से पूछताछ की है। 

जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ढूंढने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एसीबी ने इस सिलसिले में विभिन्न राज्यों के 21 शहरों में छापेमारी कर करीब 50 लोगों से पूछताछ की है। उधर, इसी मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की एक इमारत की आठवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ढूंढने के एसीबी के अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 40 टीमें तैनात की गईं। यह अभियान जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा और नागौर सहित कई स्थानों पर चलाया गया। इसके अलावा, नई दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नोएडा और मेरठ में भी छापेमारी की गई।

विभिन्न फार्महाउसों की जांच

दिल्ली में एसीबी ने न्यू मोती बाग और डिफेंस कॉलोनी में छापेमारी की, जबकि हरियाणा में सेक्टर 39 में संपत्तियों और सोहना में एक फार्महाउस की जांच की। जयपुर में भी व्यापक स्तर पर खोजबीन की गई। इसमें सी-स्कीम, निर्माण नगर और बजाज नगर एक्सटेंशन में आवासीय क्षेत्रों और संपत्तियों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में स्थित विभिन्न फार्महाउसों की जांच की गई।

सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन

एसीबी अधिकारियों ने अग्रवाल के रिश्तेदारों, दोस्तों, घरेलू कर्मचारियों और ड्राइवरों से पूछताछ की है। इन लोगों पर पूर्व नौकरशाह को शरण देने का संदेह है। सबूतों की छानबीन करते हुए जांचकर्ता अग्रवाल और संभावित सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पांच शहरों के सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन कर रहे हैं।

गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की मौत

उधर, जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की सोमवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित एक अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान उर्मिला गौड़ (55) के रूप में की है, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डी.के. गौड़ की पत्नी थीं। गौड़ को एसीबी ने 17 फरवरी को नौ अन्य लोगों के साथ जेजेएम घोटाले में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था।

फ्लैट की बालकनी से गिर गई

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे घटी। महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह अपने फ्लैट की बालकनी से गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा पाया। पुलिस ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पति को जेल जाने के बाद से तनाव में थी

पुलिस ने बताया कि मृतक के कुछ परिचितों ने दावा किया कि 17 फरवरी को इस मामले में उसके पति को जेल भेजे जाने के बाद से वह तनाव में थी। खोह नागोरियन थाना के पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, महिला को चक्कर आने के कारण गिरने की आशंका है, हालांकि घटना के सटीक कारण की जांच अभी जारी है।

Rajasthan News
