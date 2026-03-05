JJM भ्रष्टाचार मामले में जयपुर से नोएडा तक छापेमारी, पूर्व IAS अधिकारी को तलाश रहीं ACB की 40 टीमें
जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ढूंढने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एसीबी ने इस सिलसिले में विभिन्न राज्यों के 21 शहरों में छापेमारी कर करीब 50 लोगों से पूछताछ की है। उधर, इसी मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की एक इमारत की आठवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई।
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को ढूंढने के एसीबी के अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 40 टीमें तैनात की गईं। यह अभियान जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा और नागौर सहित कई स्थानों पर चलाया गया। इसके अलावा, नई दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नोएडा और मेरठ में भी छापेमारी की गई।
विभिन्न फार्महाउसों की जांच
दिल्ली में एसीबी ने न्यू मोती बाग और डिफेंस कॉलोनी में छापेमारी की, जबकि हरियाणा में सेक्टर 39 में संपत्तियों और सोहना में एक फार्महाउस की जांच की। जयपुर में भी व्यापक स्तर पर खोजबीन की गई। इसमें सी-स्कीम, निर्माण नगर और बजाज नगर एक्सटेंशन में आवासीय क्षेत्रों और संपत्तियों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में स्थित विभिन्न फार्महाउसों की जांच की गई।
सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन
एसीबी अधिकारियों ने अग्रवाल के रिश्तेदारों, दोस्तों, घरेलू कर्मचारियों और ड्राइवरों से पूछताछ की है। इन लोगों पर पूर्व नौकरशाह को शरण देने का संदेह है। सबूतों की छानबीन करते हुए जांचकर्ता अग्रवाल और संभावित सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पांच शहरों के सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन कर रहे हैं।
गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की मौत
उधर, जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की सोमवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित एक अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान उर्मिला गौड़ (55) के रूप में की है, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डी.के. गौड़ की पत्नी थीं। गौड़ को एसीबी ने 17 फरवरी को नौ अन्य लोगों के साथ जेजेएम घोटाले में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था।
फ्लैट की बालकनी से गिर गई
पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे घटी। महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह अपने फ्लैट की बालकनी से गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा पाया। पुलिस ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पति को जेल जाने के बाद से तनाव में थी
पुलिस ने बताया कि मृतक के कुछ परिचितों ने दावा किया कि 17 फरवरी को इस मामले में उसके पति को जेल भेजे जाने के बाद से वह तनाव में थी। खोह नागोरियन थाना के पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, महिला को चक्कर आने के कारण गिरने की आशंका है, हालांकि घटना के सटीक कारण की जांच अभी जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।