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पति का शव आंगन में तो पत्नी का कमरे में मिला, चांदी की पायल गायब; पुलिस को ये शक

Apr 19, 2026 11:27 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
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मृतकों की पहचान लाखाराम भील (80), पुत्र प्रहलादराम, और उनकी पत्नी रेशमा भील (75) के रूप में हुई है। बुजुर्ग दंपति का कोई भी बच्चा नहीं और दोनों अकेले ही रहते थे। यह दंपती भील समुदाय से था और करीब 20 साल पहले पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले से आकर भारत में बस गए थे।

पति का शव आंगन में तो पत्नी का कमरे में मिला, चांदी की पायल गायब; पुलिस को ये शक

जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में घर में शनिवार सुबह पाकिस्तानी मूल के बुजुर्ग दंपती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चोरी के इरादे से हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई है। एफएसएल टीम को सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया है।बुजुर्ग दंपती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच क रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

मृतकों की पहचान लाखाराम भील (80), पुत्र प्रहलादराम, और उनकी पत्नी रेशमा भील (75) के रूप में हुई है। बुजुर्ग दंपति का कोई भी बच्चा नहीं और दोनों अकेले ही रहते थे। यह दंपती भील समुदाय से था और करीब 20 साल पहले पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले से आकर भारत में बस गए थे। उन्हें हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली थी।

चांदी की पायल गायब

महिला के पैरों से चांदी की पायल गायब हैं, जिससे यह संदेह गहरा गया है कि दंपती की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को शवगृह भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

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तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि शनिवार सुबह लाखाराम का भांजा चंदाराम उनसे मिलने आया था। शवों को देखकर वह हैरान रह गया और तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया। भांजे ने बताया कि पति का शव आंगन में पड़ा था, जबकि पत्नी का शव कमरे के अंदर था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर टीम पहुंची।

घर के निकट संदिग्ध पैरों के निशान मिले हैं। मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम डेलू के मुताबिक, मामले की गहनता से जांच जारी है और सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था।'

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शरीर पर कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के मुताबिक, घर में मिले दोनों शवों पर शुरुआती तौर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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