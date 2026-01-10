जैसलमेर: अवैध बूचड़खाने का भंडाफोड़, विरोध में शहर बंद; पांच आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: घटना के बाद हिंदू संगठनों में रोष है। विरोध दर्ज करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शनिवार को पोकरण बंद का एलान किया जिसके चलते आज बाजार बंद है।

जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास पुलिस ने गुरुवार रात एक अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान बूचड़खाने से कथित तौर पर गाय और बैल के अवशेष और तेज धारधार हथियार भी मिले। घटना के बाद हिंदू संगठनों में रोष है। विरोध दर्ज करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शनिवार को पोकरण बंद का एलान किया जिसके चलते आज बाजार बंद है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

आंदोलन की चेतावनी गोवंश हत्या की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और हिंदू संगठन मौके पर जमा हो गए थे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को वीएचपी के जिला अध्यक्ष नटवर व्यास और जिला सचिव लालू सिंह सोढ़ा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली थी।

मुख्य आरोपी फरार आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में अबतक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।