जैसलमेर: एक साल से छात्रा को कर रहा था परेशान, अब सरेराह किया ब्लेड से हमला
यह घटना तब घटी जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी और एक व्यक्ति ने उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया और खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, तो हमलावर ने कथित तौर पर ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार किया।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार को 12 वर्षीय स्कूल छात्रा पर एक व्यक्ति ने ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपी छात्रा को जबरन अपने साथ ले जाने की फिराक में था लेकिन जब बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए गले पर ब्लेड से वार कर दिया।
मासूम छात्रा ने आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए शोर मचाया और आस-पास मौजूद लोगों से मदद मांगी। आरोपी की पहचान भरत भील (50) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
खुद को छुड़ाने का प्रयास किया
पुलिस के अनुसार, यह घटना तब घटी जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी और एक व्यक्ति ने उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया और खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, तो हमलावर ने कथित तौर पर ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी चीखें सुनकर आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंचीं और उसे बचाया।
आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया
लड़की को आनन-फानन में पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण पोखरण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर रामदेवरा पुलिस के एएसआई दैदान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
आरोपी को हिरासत में लिया गया
लड़की ने पुलिस को बताया कि हमलावर एक साल से उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था और पड़ोस में उसकी एक दुकान भी है। लड़की के बयान और उसके परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी रोष है और उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।
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