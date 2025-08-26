राजस्थान: हनुमान बेनीवाल को लिखी आखिरी चिट्ठी, फिर 20 साल के युवक ने दे दी जान

जैसलमेर जिले के भणियाणा थाना इलाके के रातड़िया गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 20 वर्षीय युवक दूदाराम सारण ने अपने ही घर में बने पानी के हौद में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नाम लिखा गया है।

जैसलमेर जिले के भणियाणा थाना इलाके के रातड़िया गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 20 वर्षीय युवक दूदाराम सारण ने अपने ही घर में बने पानी के हौद में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नाम लिखा गया है। इस नोट में दूदाराम ने जोधपुर जिले के एक युवक पर धमकाने का आरोप लगाया और मतोड़ा थाना पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया।

मिले हुए पत्र में दूदाराम ने लिखा कि जोधपुर का एक युवक बार-बार फोन और मैसेज कर उसे परेशान कर रहा था और जीने नहीं दे रहा था। उसने आरोप लगाया कि मतोड़ा थाना पुलिस उस युवक के साथ मिली हुई है। पत्र में उल्लेख है- “राजस्थान की पुलिस इतनी गिर चुकी है कि 1-2 लाख के चक्कर में किसी को भी मरवा सकती है।”

भणियाणा थाना प्रभारी देवाराम गोदारा के अनुसार, हाल ही में फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती की गुमशुदगी का मामला सामने आया था। पुलिस ने उस समय दूदाराम को युवती के साथ पकड़ा था। युवती को उसके परिवार और दूदाराम को उसके मामा के सुपुर्द किया गया था। पुलिस का मानना है कि शायद इसी घटना के बाद दूदाराम मानसिक दबाव में आ गया होगा।

सोमवार शाम करीब 6 बजे दूदाराम का शव घर में बने हौद से बरामद हुआ। रात 8 बजे शव को भणियाणा सीएचसी की मॉर्च्यूरी लाया गया। मंगलवार सुबह परिजन और आरएलपी कार्यकर्ता मॉर्च्यूरी के बाहर धरने पर बैठ गए और शव उठाने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि युवक की मौत की निष्पक्ष जांच की जाए।

दूदाराम खुद को हनुमान बेनीवाल का कट्टर समर्थक मानता था। वह आरएलपी की गतिविधियों से जुड़ा रहता था और उसके सीने पर हनुमान बेनीवाल का टैटू भी गुदा हुआ था। परिजनों का कहना है कि वे उसे दुबई भेजने की तैयारी कर रहे थे ताकि वह राजनीति से दूर रहकर कामकाज कर सके।

थाना प्रभारी देवाराम गोदारा ने बताया कि पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से देख रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया- “आरएलपी सदस्य दूदाराम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत दुखद खबर है। मैंने इस मामले में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है।”

मृतक के परिजन और आरएलपी कार्यकर्ता फिलहाल धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।