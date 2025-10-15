बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था; जैसलमेर अग्निकांड की आंखों-देखी, जिंदा बचे लोगों ने क्या बताया
संक्षेप: जैसलमेर अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जल गए। हादसे की भयावहता का मंजर इतना खौफनाक था कि चश्मदीदों ने बताया कि ऐसा मंजर उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। जान बचाने वाले लोगों ने बताया कि जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था।
Jailsalmer Bus Fire: आग की लपटें देखकर अफरातफरी मच गई और यात्री खिड़कियों व दरवाजों से कूदते हुए जान बचाने लगे। लोग चीखते-चिल्लाते हुए हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे-बचा लो, बचा लो। राजस्थान में हुए भयंकर बस अग्निकांड ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को दहलाकर रख दिया। हादसे में जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने बताया कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था।
ऐसे मंजर सिर्फ फिल्मों में देखे थे
यात्री अरविंद चौधरी ने बताया कि हम जैसलमेर से जोधपुर जा रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं अपनी सीट पर सो रहा था, लेकिन अचानक कुछ जलने की तेज बदबू आई। लोग दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन वह जाम हो चुका था। मैंने अपनी सीट के पास की खिड़की से झांका, धुआं इतना घना था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। किसी ने कहा-कूदो! वरना जल जाओगे। मैं जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गया। पीछे से चीखें आ रही थीं… और मैं कुछ नहीं कर सका। वहीं एक चश्मदीद ने कहा कि हमने ऐसे मंजर सिर्फ फिल्मों में देखे थे, लेकिन आज वो हकीकत बन गया।
कुछ ही मिनटों में सबकुछ खाक
वहीं चश्मदीद जितेंद्र स्वामी ने बताया कि हम यहां से जा रहे थे हमने धुंआ उठते देखा तो नजदीक आए और हमने देखा कि काफी लोग बुरी तरह से जख्मी थे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा कुछ ही मिनटों में घटा, लेकिन उसका खौफ अब भी इलाके में महसूस किया जा सकता है।
किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ा तो कूदे
बाल-बाल बचीं 38 वर्षीय सुनीता देवी ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। अचानक जलने की बदबू आई और कुछ ही पलों में धुआं भर गया। किसी ने चिल्लाया - आग लग गई है और सब अफरातफरी में उठ खड़े हुए। हम दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ा, वहीं से कूदे। मेरी बहन का पैर कट गया…, लेकिन हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
राष्ट्रपति-पीएम मोदी ने शोक जताया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भी मौतों पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसलमेर में हुए हादसे में हुई जान-माल की हानि से व्यथित हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।