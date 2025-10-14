Hindustan Hindi News
धुआं निकलते ही रोका पर लपटों ने कैसे ली 20 जानें? जैसलमेर बस हादसे की पूरी कहानी

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर जिले में थईयात गांव के पास जोधपुर जा रही बस कैसे देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। इस रिपोर्ट में बस हादसे की पूरी कहानी…

Tue, 14 Oct 2025 11:25 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
राजस्थान के जैसलमेर जिले में थईयात गांव के पास जोधपुर जा रही बस में मंगलवार को दोपहर बाद अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में यात्री जख्मी हुए हैं। सेना के जवान, अधिकारी, पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हादसे के बाद जैसलमेर पहुंचे। इस रिपोर्ट में बस हादसे की पूरी कहानी…

पल भर में ही आग की लपटों से घिरी

बताया जाता है कि 57 यात्रियों को लेकर यह बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी। जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर यात्रा के दौरान बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलता देखा गया। चालक ने धुआं निकलता देख तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया लेकिन यात्री बस से पूरी तरह बाहर निकल पाते पल भर में ही बस आग की लपटों से घिर गई।

कैसे लगी आग?

बताया जाता है कि हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग और राहगीर बचाव कार्य में मदद के लिए पहुंचे। थोड़ी ही देर में सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। घायल यात्रियों को आनन-फानन में जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

रवाना होने के 10 मिनट बाद ही आग

पोकरण से भाजपा विधायक प्रताप पुरी ने कहा कि जैसलमेर से रवाना होने के दस मिनट बाद ही बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई थी। आग ने बस को इतनी तेजी से चपेट में लिया कि लोगों को बच निकालने का मौका तक नहीं मिला। बस में 19 यात्रियों की मौत हो गई जबकि एक ने जोधपुर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। अधिकारियों का कहना है कि डीएनए मिलान के बाद ही मरने वालों की लाशें उनके परिजनों को सौंपी जाएंगी।

चश्मदीदों ने बताया कैसा था मंजर?

चश्मदीदों ने बताया कि हम मौके पर पहुंचे तो कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी पड़ा देखा। मौके पर पड़े लोगों की चमड़ी जल चुकी थी। लोगों के शरीर से खून रिस रहा था। महिलाओं की हालत तो बेहद बुरी थी। उनके कपड़े जल चुके थे। हमने कपड़े जुटाकर उनकी बॉडी पर डाले। कुछ देर बाद एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लोग बदहवास और बेसुध इधर उधर पड़े थे। घटनास्थल का मंजर बेहद डरावना था।

हेल्पलाइन नंबर जारी

घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर घटनास्थल पर पहुंचे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और अन्य नेताओं ने दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

