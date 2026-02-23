जयपुर में 17 साल के लड़के पर चाकुओं से हमला, निजी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात एक 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना भट्टा बस्ती इलाके में हुई, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान आदिल के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात कुछ हमलावरों ने आदिल पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग भट्टा बस्ती थाने के बाहर जमा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे निजी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान अरबाज के रूप में की है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
