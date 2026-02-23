Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जयपुर में 17 साल के लड़के पर चाकुओं से हमला, निजी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम

Feb 23, 2026 03:09 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात एक 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना भट्टा बस्ती इलाके में हुई, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान आदिल के रूप में हुई है।

जयपुर में 17 साल के लड़के पर चाकुओं से हमला, निजी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम

राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात एक 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना भट्टा बस्ती इलाके में हुई, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान आदिल के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात कुछ हमलावरों ने आदिल पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग भट्टा बस्ती थाने के बाहर जमा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

ये भी पढ़ें:पत्नी के 15 साल पुराने लवर की पति ने कराई हत्या, कपल समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:पप्पू यादव ने भाजपा में शामिल कराने की विनती की, सांसद निशिकांत दुबे का दावा

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे निजी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान अरबाज के रूप में की है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Murder
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।