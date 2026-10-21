जीरो FIR पर अड़े डोटासरा; कांग्रेसियों ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दूसरी रात भी गुजरी

बुधवार सुबह कमिश्नरेट परिसर में प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रातभर धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने सुबह सफाई अभियान चलाया। डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने परिसर में फैला कचरा उठाया। नेताओं ने वहीं ब्रश किया, चाय पी और कुछ देर तक राजनीतिक चर्चा भी की।

बुधवार सुबह कमिश्नरेट परिसर में प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रातभर धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने सुबह सफाई अभियान चलाया। डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने परिसर में फैला कचरा उठाया। नेताओं ने वहीं ब्रश किया, चाय पी और कुछ देर तक राजनीतिक चर्चा भी की।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में रितु बराला केस को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन बुधवार सुबह भी जारी रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई बड़े नेता लगातार दूसरी रात पुलिस कमिश्नरेट परिसर में ही सोए। कांग्रेस नेता NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में हुई कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में राजस्थान में जीरो FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। सोमवार शाम से शुरू हुआ यह घटनाक्रम मंगलवार रात तक पहुंचते-पहुंचते और गरमा गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद लाठीचार्ज भी हुआ।

बुधवार सुबह कमिश्नरेट परिसर में प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रातभर धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने सुबह सफाई अभियान चलाया। डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने परिसर में फैला कचरा उठाया। नेताओं ने वहीं ब्रश किया, चाय पी और कुछ देर तक राजनीतिक चर्चा भी की। हालांकि, इस दौरान कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जब तक जीरो FIR की मांग पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक उसका विरोध जारी रहेगा।

डोटासरा बोले- राजस्थान की बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार सुबह कहा कि कांग्रेस की लड़ाई राजस्थान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजस्थान पुलिस से उनका कोई झगड़ा नहीं है। पार्टी केवल यह चाहती है कि कानून के मुताबिक राजस्थान में जीरो FIR दर्ज की जाए और मामले में कार्रवाई हो।

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन को किसी दूसरे राजनीतिक मुद्दे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर उठे विवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन से उस मुद्दे को डायवर्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है।

‘जब आडवाणीजी का इस्तीफा हो गया, तो मदन राठौड़ चीज ही क्या हैं’ मदन राठौड़ के बयान और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘जब आडवाणीजी का पाकिस्तान मुद्दे को लेकर इस्तीफा हो गया था, तो फिर मदन राठौड़ चीज ही क्या हैं?’

डोटासरा ने आगे कहा, 'उसका तो इस्तीफा हो गया, वो तो गया।' उनके इस बयान से राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी टकराव भी सामने आया। हालांकि, डोटासरा ने दोहराया कि कमिश्नरेट में कांग्रेस का धरना रितु बराला प्रकरण में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर है।

पुलिस कमिश्नरेट में सफाई, चाय और चर्चा बुधवार सुबह PCC चीफ के निर्देश पर धरने पर बैठे नेताओं ने पुलिस कमिश्नरेट परिसर में सफाई की। डोटासरा ने खुद भी परिसर में फैला कचरा उठाया। इसके बाद नेताओं ने परिसर में ही ब्रश किया और चाय पी। कुछ देर तक नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई।

सोमवार शाम से कमिश्नरेट में मौजूद कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांग पूरी होने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर, मंगलवार को दिनभर कमिश्नरेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव बना रहा। रात में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया।

आखिर जीरो FIR पर क्यों अड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली में रितु बराला से कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में राजस्थान में भी जीरो FIR दर्ज की जाए। पार्टी का तर्क है कि दिल्ली में दर्ज FIR और राजस्थान में दर्ज कराई जाने वाली शिकायत का कंटेंट अलग है।

मंगलवार को डोटासरा ने पुलिस अधिकारियों के सामने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से दी जाने वाली शिकायत पहली FIR होगी और दिल्ली में दर्ज मामले की सामग्री अलग है। ऐसे में राजस्थान में जीरो FIR दर्ज करने की मांग पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।