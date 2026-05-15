राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में BJP-RLP सांसदों को बना दिया कांग्रेसी, OTP तक नहीं आया
राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। 21 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलने वाली इस चुनाव प्रक्रिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ऑनलाइन माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। मोबाइल एप के जरिए हो रही इस वोटिंग व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।
राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। 21 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलने वाली इस चुनाव प्रक्रिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ऑनलाइन माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। मोबाइल एप के जरिए हो रही इस वोटिंग व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई पदों के लिए हो रहे इन चुनावों में कथित तौर पर फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया पर उठे सवाल
चुनाव प्रक्रिया के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सदस्यता लेकर मतदान का अधिकार दिया गया है। इसके लिए पहले एप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद सदस्यता शुल्क के रूप में 75 रुपये जमा कर वोट डाला जा सकता है। लेकिन आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है।
बिना जानकारी के हो रही वोटिंग
सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कई लोगों को जानकारी तक नहीं है और उनके मोबाइल नंबर से वोट डाले जा रहे हैं। आरोप है कि फर्जी तरीके से ओटीपी जनरेट कर वोटिंग करवाई जा रही है। इस कथित गड़बड़ी ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रमुख नेताओं के नंबर से भी वोटिंग का दावा
मामला तब और गंभीर हो गया जब यह दावा किया गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के मोबाइल नंबर से भी यूथ कांग्रेस में वोटिंग की गई है। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
प्रत्याशी ने जारी किया वीडियो
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अभिषेक चौधरी ने एक वीडियो जारी कर इन अनियमितताओं का खुलासा किया है। वीडियो में एक युवक यह दावा करता दिख रहा है कि विभिन्न जिलों में फर्जी आईडी बनाकर वोटिंग करवाई जा रही है। साथ ही कुछ मोबाइल नंबरों के प्रमाण भी साझा किए गए हैं, जिनसे कथित तौर पर वोट डाले गए।
अभिषेक चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट बढ़ाने के लिए लालच और प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि इस तरह की गड़बड़ियां नहीं रोकी गईं, तो चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
चुनाव में धन का बड़ा खेल
इन चुनावों के जरिए पार्टी फंड में भी बड़ी राशि जुटाई जा रही है। प्रत्येक वोट के लिए 75 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 23 लाख से अधिक वोट डाले जा चुके हैं, जिससे करोड़ों रुपये का फंड एकत्रित हुआ है। हालांकि यह राशि सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं, बल्कि प्रत्याशियों की ओर से खर्च की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में वही प्रत्याशी आगे रहेगा जो अधिक से अधिक सदस्य जोड़ पाएगा। चुनाव के अंत में शीर्ष तीन प्रत्याशियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा।
निष्पक्षता पर सवाल, कार्रवाई की मांग
ऑनलाइन वोटिंग में सामने आए इन आरोपों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई, तो यह चुनाव विवादों में घिर सकता है। वहीं, कई कार्यकर्ताओं ने भी निष्पक्ष जांच और तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग उठाई है।
अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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