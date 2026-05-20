कौन बनेगा राजस्थान यूथ कांग्रेस का बॉस? 1 महीने में 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन

राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर पिछले एक महीने से चल रही चुनावी प्रक्रिया बुधवार शाम 5 बजे थम गई। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिला स्तरीय कार्यकारिणी के गठन के लिए चल रहे इस चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने भागीदारी निभाई।

राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर पिछले एक महीने से चल रही चुनावी प्रक्रिया बुधवार शाम 5 बजे थम गई। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिला स्तरीय कार्यकारिणी के गठन के लिए चल रहे इस चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने भागीदारी निभाई। अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए 21 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 21 अप्रैल से उम्मीदवारों को सदस्यता अभियान चलाने के लिए एक महीने का समय दिया गया। इसी सदस्यता अभियान के जरिए जुड़े सदस्यों ने संगठन के पदों के लिए मतदान किया।

34 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े यूथ कांग्रेस चुनाव में इस बार सदस्यता अभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार शाम 5 बजे तक कुल 34 लाख 33 हजार 12 सदस्यों का पंजीकरण हुआ। हालांकि इनमें से 28 लाख 81 हजार 188 सदस्यों ने ही सदस्यता शुल्क जमा कराया है।

करीब 5 लाख 51 हजार 824 सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं की है। उन्हें गुरुवार शाम 5 बजे तक फीस जमा कराने का मौका दिया गया है। हालांकि अब नए सदस्य नहीं जोड़े जाएंगे।

75 रुपए फीस से जुटे 21 करोड़ से ज्यादा यूथ कांग्रेस की ओर से इस बार सदस्यता शुल्क 75 रुपए रखा गया था। इसी आधार पर अब तक संगठन को 21 करोड़ 60 लाख 89 हजार 100 रुपए का कलेक्शन हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि बाकी सदस्यों की फीस जमा होने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

इतनी बड़ी राशि जुटने के बाद अब यह चुनाव सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। सदस्यता अभियान में नेताओं की सक्रियता ने यह साफ कर दिया कि यूथ कांग्रेस में पकड़ मजबूत करना आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में फिलहाल तीन नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल शामिल हैं।

शुरुआत में मुकाबला मुख्य रूप से अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच माना जा रहा था, लेकिन राजकुमार परसवाल ने सदस्यता अभियान के दौरान सक्रियता बढ़ाकर मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया। संगठन के भीतर अब तीनों नेताओं के समर्थक अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।

दिल्ली में होगा अंतिम फैसला यूथ कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले तीन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।