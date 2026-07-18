यह लोकतंत्र नहीं, दमन है; सोनम वांगचुक मामले में सरकार पर बरसे सचिन पायलट

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज़ को दबाना सही नहीं माना जा सकता। सरकार को पहले उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, जिनको लेकर वांगचुक अनशन पर बैठे थे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों की आवाज़ माने जाने वाले सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पायलट ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो गांधीवादी तरीके से बातचीत कर समाधान निकाल सकती थी, लेकिन संवाद की बजाय विरोध की आवाज़ दबाने का रास्ता चुना गया।

जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एनएसयूआई के ‘छात्र संविधान संवाद’ कार्यक्रम में पहुंचे पायलट ने कहा कि वांगचुक की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था। उनका आरोप था कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे को दबाने के लिए जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

‘संवाद नहीं, दमन की राजनीति’ सचिन पायलट ने कहा कि सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। ऐसे में सरकार का दायित्व था कि वह उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करती और उनकी मांगों पर चर्चा करती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि अनशन स्थल पर पहुंचकर संवाद करता तो समाधान निकल सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्हें जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज़ को दबाना सही नहीं माना जा सकता। सरकार को पहले उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, जिनको लेकर वांगचुक अनशन पर बैठे थे। अगर उनकी मांगों पर सहमति बनती तो वे स्वयं अपना अनशन समाप्त कर देते।

‘देश का युवा जवाब मांग रहा है’ पायलट ने कहा कि आज देशभर में छात्र और युवा शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस लगातार छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है और राहुल गांधी भी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार बातचीत करने के बजाय विरोध करने वालों को हटाने और आवाज़ दबाने में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि देश का हर युवा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और सरकार से जवाब चाहता है। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा माध्यम होता है, लेकिन सरकार ने उसी रास्ते को छोड़ दिया है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। छात्र जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की आवाज़ लगातार उठ रही है।

पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने या इस्तीफा लेने के बजाय विरोध कर रहे लोगों को जबरन हटाने में लगी है। उनका कहना था कि सरकार को पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भरोसे को बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए।

‘UPSC जैसी व्यवस्था बने तो नहीं होगा पेपर लीक’ कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सवाल पूछे। इस पर पायलट ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा देश की सबसे पारदर्शी परीक्षाओं में गिनी जाती है और आज तक उसके पेपर लीक होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई।

उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी यूपीएससी की तरह स्वतंत्र, पारदर्शी और स्वायत्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अगर सरकार मजबूत इच्छाशक्ति दिखाए तो कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा।

पंचायत-निकाय चुनाव पर भी सरकार को घेरा सोनम वांगचुक के मुद्दे के साथ-साथ पायलट ने राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव टाले जाने पर भी राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसे जनता का मूड अपने खिलाफ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद चुनाव टालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

टीकाराम जूली और विनोद जाखड़ ने भी साधा निशाना कार्यक्रम में मौजूद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव टालना लोकतंत्र पर हमला है। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरे देश में तेज हो रही है।

उन्होंने बताया कि एनएसयूआई पहले जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी और इसके बाद 9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे।