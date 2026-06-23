यमुना का पानी आएगा तो बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर; दिल्ली में होने वाला MOU राजस्थान के लिए कितना अहम
यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को यमुना नदी के जल में निर्धारित हिस्सा मिलना है। इसी पानी को पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। परियोजना के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भी भेजी जा चुकी है।
राजस्थान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बसे शेखावाटी के लाखों लोगों के लिए पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा संघर्ष है। गर्मियों में सूखते जल स्रोत, लगातार गिरता भूजल स्तर और पेयजल के लिए लंबा इंतजार यहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा और यमुना जल परियोजना को लेकर प्रस्तावित एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) की बैठक केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस उम्मीद से जुड़ी है जिसका इंतजार शेखावाटी लंबे समय से कर रहा है।
मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यमुना जल परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंतिम चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रस्तावित एमओए को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी, जो परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है यमुना जल परियोजना?
यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को यमुना नदी के जल में निर्धारित हिस्सा मिलना है। इसी पानी को पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। परियोजना के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भी भेजी जा चुकी है। अब एमओए पर सहमति बनने के बाद परियोजना के निर्माण और वित्तीय प्रक्रियाओं को गति मिलने की संभावना है।
सबसे बड़ा असर: पेयजल संकट में राहत
शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों के कई हिस्से वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे हैं। कई गांवों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और अनेक क्षेत्रों में पानी खारा हो चुका है। यदि परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो लाखों लोगों को नियमित और अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए टैंकरों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भरता भी कम होगी।
खेती को मिल सकती है नई ताकत
यमुना जल परियोजना का दूसरा बड़ा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। शेखावाटी का बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। सीमित सिंचाई संसाधनों के कारण किसान अक्सर कम पानी वाली फसलों तक सीमित रहते हैं।
परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होने की संभावना बनेगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद भी बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि परियोजना अन्नदाताओं की खुशहाली का आधार बन सकती है।
भूजल पर दबाव होगा कम
राजस्थान के कई हिस्सों में जरूरत से ज्यादा भूजल दोहन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। शेखावाटी भी इससे अछूता नहीं है। यमुना का सतही जल उपलब्ध होने पर ट्यूबवेल और बोरवेल पर निर्भरता घट सकती है। इससे भूजल स्तर को स्थिर रखने और भविष्य के जल संकट को कम करने में मदद मिल सकती है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण
पानी केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं होता। किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास भी उससे सीधे जुड़े होते हैं। पर्याप्त जल उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने में लगने वाला समय कम होगा, जबकि उद्योग और निवेश की संभावनाओं को भी बल मिल सकता है।
हालांकि परियोजना को लेकर उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन इसकी सफलता एमओए को अंतिम रूप मिलने, वित्तीय स्वीकृतियों, निर्माण कार्य की गति और राज्यों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगी। मंगलवार की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह लंबे समय से चर्चा में रही परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।
शेखावाटी के लोगों के लिए यह केवल एक सरकारी समझौता नहीं, बल्कि उस पानी की आस है जिसका इंतजार कई पीढ़ियां करती रही हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में यह परियोजना राजस्थान के सबसे बड़े जल प्रबंधन बदलावों में से एक साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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