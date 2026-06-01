आखिर क्यों थम गईं जयपुर से 7 घरेलू फ्लाइट्स; जानिए क्या मामला

अगर आपने आने वाले दिनों में जयपुर से हवाई यात्रा की योजना बना रखी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है।

अगर आपने आने वाले दिनों में जयपुर से हवाई यात्रा की योजना बना रखी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। एयरपोर्ट से रोजाना उड़ान भरने वाले यात्रियों के बीच इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है—आखिर अचानक कई उड़ानों को क्यों बंद किया जा रहा है?

दरअसल, एयरलाइंस कंपनियों ने जयपुर से संचालित 7 घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे बढ़ती परिचालन लागत और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में आई भारी उछाल को प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि यात्रियों के लिए यह फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इससे कई लोकप्रिय रूट सीधे प्रभावित होंगे।

पहले इंटरनेशनल उड़ानें बंद हुईं, अब घरेलू रूट पर भी असर जानकारी के अनुसार, एयरलाइंस कंपनियां पिछले कुछ समय से कम मुनाफे वाले रूट्स की समीक्षा कर रही थीं। पहले जयपुर से दुबई और बैंकॉक के लिए संचालित कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका गया था। अब इसी कड़ी में घरेलू सेक्टर पर भी कैंची चलनी शुरू हो गई है।

वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 55 उड़ानों का संचालन होता है, लेकिन नई कटौती के बाद यह संख्या घटकर करीब 48 रह जाएगी। यानी रोजाना सैकड़ों यात्रियों को अब सीमित विकल्पों के साथ यात्रा करनी पड़ सकती है।

आखिर क्यों उठाया गया यह कदम? एविएशन सेक्टर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जेट फ्यूल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2026 में जहां जेट फ्यूल की कीमत करीब 831 डॉलर प्रति टन थी, वहीं अप्रैल-मई तक यह बढ़कर 1838 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई।

विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कई देशों के एयरस्पेस से बचकर लंबा रूट अपनाने की मजबूरी ने एयरलाइंस की लागत को और बढ़ा दिया है। नतीजा यह हुआ कि कई उड़ानों में ईंधन खर्च कुल परिचालन लागत का 55 से 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

कौन-कौन सी उड़ानें होंगी बंद? अस्थायी रूप से बंद की जा रही उड़ानों में सबसे अधिक प्रभावित रूट मुंबई और दिल्ली के हैं।

एयर इंडिया : जयपुर-मुंबई (सुबह 6 बजे)

स्पाइसजेट : जयपुर-मुंबई (दोपहर 1:40 बजे)

इंडिगो : जयपुर-नवी मुंबई (दोपहर 3:55 बजे)

एयर इंडिया : जयपुर-मुंबई (शाम 7:40 बजे)

एयर इंडिया : जयपुर-दिल्ली (दोपहर 1:40 बजे)

एयर इंडिया : जयपुर-दिल्ली (शाम 5:10 बजे)

एयर इंडिया एक्सप्रेस : जयपुर-बेंगलुरु (रात 10:55 बजे)

मुंबई जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी उड़ानों में कटौती का सबसे बड़ा असर जयपुर-मुंबई रूट पर दिखाई देगा। इस रूट पर अभी तक संचालित 10 उड़ानों में से 4 उड़ानें बंद हो जाएंगी। वहीं दिल्ली रूट पर उड़ानों की संख्या छह से घटकर चार रह जाएगी। बेंगलुरु और नवी मुंबई जाने वाले यात्रियों को भी सीमित विकल्पों का सामना करना पड़ेगा।

कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस यात्रियों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इन रूट्स पर सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले यात्री यही वर्ग होता है।

क्या यह सिर्फ जयपुर तक सीमित है? नहीं। एयरलाइंस कंपनियों की यह रणनीति सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जून से देशभर में करीब 250 घरेलू उड़ानें कम की जा रही हैं। एयर इंडिया अपने घरेलू नेटवर्क में लगभग 22 प्रतिशत तक कटौती कर रही है, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपने कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या घटा रही हैं।