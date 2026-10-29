कौन है राजस्थान में शिखर अग्रवाल; किस मामले में नप गए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सामने आए इस मामले में IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने एक ही कंपनी से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सामने आए इस मामले में IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने एक ही कंपनी से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे।

राजस्थान में 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक ही कंपनी से करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने और फिर उसी कंपनी को लीज पर देने के मामले में विवादों में आए IAS शिखर अग्रवाल पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी कर अग्रवाल को APO (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया। उन्हें सभी मौजूदा पदों से हटा दिया गया है। इस मामले में उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों के साथ संपत्तियों की खरीद भी चर्चा में है।

6.16 करोड़ रुपये में खरीदे 40 विला-कॉटेज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सामने आए इस मामले में IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने एक ही कंपनी से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इनमें अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं। ये संपत्तियां गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थीं।

परिवार ने इन सभी संपत्तियों को खरीदने पर कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये खर्च किए। मामला तब और चर्चा में आ गया, जब सामने आया कि संपत्तियां खरीदने के बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे खरीदा गया था।

हर साल 1.80 करोड़ रुपये की लीज का दावा संपत्तियों को लीज पर देने के लिए तय रकम भी इस मामले का अहम पहलू है। रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर के बुझड़ा स्थित 20 कॉटेज चार-चार लाख रुपये सालाना प्रति कॉटेज के हिसाब से लीज पर दिए गए। वहीं, अलवर के अजबगढ़ स्थित 20 विला के लिए पांच-पांच लाख रुपये सालाना प्रति विला की दर तय हुई।

इस हिसाब से 20 कॉटेज से सालाना 80 लाख रुपये और 20 विला से एक करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान है। यानी दोनों जगह की संपत्तियों से कुल सालाना लीज राशि 1.80 करोड़ रुपये बैठती है। एक ही कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदने और फिर उसी को किराए पर देने का यह पूरा लेनदेन अब सवालों के घेरे में है।

प्रॉपर्टी रिटर्न में अलवर की संपत्तियों का ब्योरा नहीं इस मामले में एक और अहम सवाल संपत्तियों के सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अलवर के अजबगढ़ स्थित विला की जानकारी सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न में दर्ज नहीं मिली। हालांकि, शिखर अग्रवाल ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा प्रॉपर्टी रिटर्न में दिया था, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया।

ऐसे में संपत्तियों के ब्योरे और विभागीय रिकॉर्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट होना अहम है। इस मामले में संबंधित रिकॉर्ड और दावों की जांच से ही पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।

जिस दिन विला खरीदे, उसी दिन कंपनी को मिला पैकेज इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी को मिले सरकारी प्रोत्साहन पैकेज को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में जिस दिन अजबगढ़ के विला की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (RIPS) के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने के आदेश जारी किए थे।

इस पैकेज में विभिन्न करों से छूट और कर्मचारियों के वेतन पर सब्सिडी जैसे लाभों का प्रावधान बताया गया है। एक तरफ परिवार की ओर से कंपनी से संपत्तियां खरीदने और दूसरी तरफ उसी कंपनी को सरकारी प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की टाइमिंग ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अग्रवाल APO किए जाने से पहले शिखर अग्रवाल राजस्थान सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वे उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इसके अलावा वे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रीको और निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।