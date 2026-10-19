कौन हैं कोटा पुलिस के वो जांबाज, जिन्होंने पकड़े टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के आरोपी
पुलिस टीम ने कोटा रेलवे स्टेशन के आउटर और प्लेटफॉर्म पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान पुणे से जयपुर जा रही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। पुलिसकर्मी ट्रेन में संदिग्धों की तलाश कर रहे थे
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई से भाग रहे तीन संदिग्धों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने पकड़ लिया। इस कार्रवाई में सीआई रामबिलास मीणा, सीआई रामस्वरूप मीणा समेत तीन पुलिसकर्मियों की सक्रियता अहम रही। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश मिलते ही टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और महज दो मिनट में रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। खास बात यह रही कि शुरुआत में पुलिसकर्मियों को यह भी नहीं पता था कि जिन संदिग्धों को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है, वे किस वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं।
एसपी के निर्देश मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस टीम
मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद आरोपी कथित तौर पर राजस्थान के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कोटा पुलिस को संदिग्धों के ट्रेन से गुजरने की सूचना मिली। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर टीम को तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कहा गया।
सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों ने समय गंवाए बिना कार्रवाई शुरू कर दी। टीम महज दो मिनट में स्टेशन के लिए रवाना हो गई। सीआई रामबिलास मीणा, सीआई रामस्वरूप मीणा समेत तीन पुलिसकर्मियों ने सिविल ड्रेस में स्टेशन पहुंचकर संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि ट्रेन में मौजूद लोगों के बीच संदिग्धों की पहचान कर उन्हें बिना मौका दिए पकड़ना था।
ट्रेन के गेट पर चेहरा दिखते ही दबोचा
पुलिस टीम ने कोटा रेलवे स्टेशन के आउटर और प्लेटफॉर्म पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान पुणे से जयपुर जा रही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। पुलिसकर्मी ट्रेन में संदिग्धों की तलाश कर रहे थे, तभी एक युवक कुछ खाने के लिए ट्रेन के गेट से अपना चेहरा बाहर निकालने लगा।
पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसकी पहचान कर तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद ट्रेन के भीतर तलाशी ली गई। दो अन्य संदिग्ध केबिन में बैठे मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया।
इस तरह कुछ ही देर में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीम ने सिविल ड्रेस में निगरानी की, जिससे उन्हें पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा नहीं हो पाया।
बाइक से पहुंचे थे, फिर बदलते रहे ठिकाने
अब तक की जांच के मुताबिक, आरोपी रितिक ने वारदात से दो दिन पहले बाइक खरीदी थी। आरोपियों ने कथित तौर पर इसी बाइक से घटनास्थल तक पहुंचकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वे अंधेरी रेलवे स्टेशन की ओर गए।
जांच के अनुसार, आरोपी अंधेरी से आगे दो-तीन स्टेशन बाद ट्रेन से उतरे और कैब के जरिए सूरत पहुंचे। वहां से उन्होंने पुणे-जयपुर ट्रेन पकड़ी। इसी ट्रेन से वे राजस्थान की ओर निकल रहे थे। पुलिस के मुताबिक, उनकी योजना जयपुर पहुंचने के बाद दिल्ली और फिर नेपाल भागने की थी।
पंडित अनिल के संपर्क में थे आरोपी
जांच में यह भी सामने आया कि तीनों संदिग्ध कथित गैंग सरगना पंडित अनिल के संपर्क में थे। वे एक ऐप के जरिए उससे बातचीत कर रहे थे। आरोपियों ने सूरत में दो मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे, जबकि पुलिस ने दो अन्य मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों के आने-जाने और खाने-पीने के खर्च के लिए कथित तौर पर गैंग सरगना को स्कैनर के जरिए भुगतान किया जा रहा था। हथियारों को भी रास्ते में कहीं छिपाने या फेंकने की बात सामने आई है। इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
पहचान छिपाने के लिए ट्रेन में काटे बाल
पुलिस के मुताबिक, फरारी के दौरान एक आरोपी ने ट्रेन के भीतर ही कैंची से अपने बाल काट लिए थे। बताया जा रहा है कि उसने ऐसा अपनी पहचान छिपाने और पुलिस को चकमा देने के लिए किया। हालांकि, संदिग्धों के हुलिए में बदलाव की कोशिश भी कोटा पुलिस की सतर्कता के सामने काम नहीं आई।
दूसरे रास्ते से बाहर निकाले गए आरोपी
तीनों संदिग्धों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा और कार्रवाई की गोपनीयता का ध्यान रखा। उन्हें मुख्य प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने के बजाय पहले रंगपुर की ओर ले जाया गया। इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते ऊपर लाकर पुलिस की गाड़ियों तक पहुंचाया गया।
तीनों को सिटी एसपी कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया।
कोटा पुलिस की इस कार्रवाई में तेजी, सतर्कता और मौके पर सही निर्णय लेने की क्षमता अहम रही। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश मिलते ही टीम का सक्रिय होना और ट्रेन में संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ना इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। हालांकि, फायरिंग के मामले में आरोपियों की भूमिका और अन्य पहलुओं की पुष्टि जांच के आधार पर की जानी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।