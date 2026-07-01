जहां बस-ट्रेलर भिड़े, वहां न रोशनी, न सही संकेत; एक लूप और 8 जिंदगियां निगल गया एक्सप्रेस-वे

रात करीब ढाई बजे जब बस दिल्ली से राजस्थान की ओर बढ़ रही थी, तब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। आठ लोगों की जान चली गई

दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार रात हुआ बस हादसा सिर्फ तेज रफ्तार का मामला नहीं दिखता। घटनास्थल की तस्वीरें और वहां मौजूद लोगों के अनुभव एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, जहां छोटी-छोटी लापरवाहियां मिलकर बड़े हादसों का कारण बन रही हैं। जिस जगह स्लीपर बस ट्रेलर से टकराई, वहां न पर्याप्त रोशनी है, न स्पष्ट साइन बोर्ड और न ही ऐसा इंतजाम जो पहली बार गुजर रहे ड्राइवर को समय रहते सही दिशा का अंदाजा दे सके।

कुछ सेकंड में खत्म हो गया सामान्य सफर रात करीब ढाई बजे जब बस दिल्ली से राजस्थान की ओर बढ़ रही थी, तब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। आठ लोगों की जान चली गई, जबकि 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में एक सामान्य सफर को मौत के मंजर में बदल दिया।

जांच में सामने आई टक्कर की शुरुआती वजह हादसे के बाद जब एफएसएल और एक्सपर्ट्स की टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो शुरुआती जांच में सामने आया कि बस तेज रफ्तार में ट्रेलर के पीछे चल रही थी। अंधेरे और सड़क की स्थिति के कारण बस चालक ट्रेलर की सही दूरी का अनुमान नहीं लगा सका। बस सीधे ट्रेलर के पिछले हिस्से में घुस गई और टक्कर के साथ ही आग लग गई।

लूप पर नहीं हैं स्पष्ट संकेत जब घटनास्थल पर जाकर आसपास के लोगों से बात की गई तो एक और गंभीर तस्वीर सामने आई। जहां यह हादसा हुआ, वहां जयपुर की ओर जाने वाला लूप है, लेकिन उसे लेकर सड़क पर स्पष्ट संकेत नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए ड्राइवर अक्सर यहां भ्रमित हो जाते हैं। कई बार वे लूप को पार कर जाते हैं और फिर गलती का एहसास होने पर अचानक ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे में पीछे से आ रहे वाहन संभल नहीं पाते और टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।

अंधेरे में बदल जाता है हाईवे का यह हिस्सा सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हिस्से में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। रात के समय सड़क का यह हिस्सा काफी अंधेरा रहता है। जहां जयपुर के लिए रास्ता अलग होता है, वहां न रोशनी है, न सीसीटीवी कैमरे और न ही ऐसा कोई चेतावनी बोर्ड जो ड्राइवर को पहले से सतर्क कर सके। एक्सप्रेस-वे जैसी हाई-स्पीड सड़क पर यह कमी किसी भी समय बड़े हादसे की वजह बन सकती है।

साइन बोर्ड ने भी बढ़ाया ड्राइवरों का कन्फ्यूजन मौके पर लगे एक साइन बोर्ड ने भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। बोर्ड पर अजमेर और जयपुर दोनों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन दिशा दिखाने वाला एरो केवल अजमेर के लिए बना हुआ है। जयपुर की दिशा के सामने ऐसा कोई संकेत नहीं है। ऐसे में जो चालक पहली बार इस मार्ग से गुजरता है, वह अक्सर असमंजस में पड़ जाता है। जबकि मोबाइल पर गूगल मैप उसी रास्ते को जयपुर की ओर जाने वाला मार्ग बताता है। सड़क और डिजिटल नेविगेशन के बीच यही उलझन कई बार खतरनाक साबित हो रही है।

हादसे के बाद भी देर से पहुंची मदद वहीं, हादसे के बाद राहत और बचाव व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के मुताबिक, दुर्घटना के बाद काफी देर तक कोई सुरक्षा एजेंसी मौके पर नहीं पहुंची। न एंबुलेंस तुरंत दिखाई दी और न ही दमकल की गाड़ी। आग तेजी से फैलती रही और लोग अपनी जान बचाने के लिए जलती बस से कूदते रहे। कई यात्री इसी कोशिश में घायल हो गए।

आग ने नहीं दिया संभलने का मौका प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सबसे पहले आग बस के केबिन में लगी और कुछ ही पलों में पूरी बस उसकी चपेट में आ गई। चालक बाहर नहीं निकल सका और बस के अंदर ही जिंदा जल गया। हादसे के बाद जब बस की डिक्की की जांच हुई तो उसमें यात्रियों के सामान के साथ सिगरेट के पैकेट, दवाइयां, केमिकल के ड्रम और ऑयल के केन भी मिले। आग इतनी तेजी से कैसे फैली, इसकी जांच में यह पहलू भी अहम माना जा रहा है।

आधुनिक हाईवे पर बुनियादी सुविधाओं की कमी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे देश के सबसे आधुनिक हाईवे प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है, लेकिन दौसा का यह हादसा बता रहा है कि सिर्फ चौड़ी सड़कें बना देना पर्याप्त नहीं है। अगर मोड़ों पर सही संकेत न हों, रात में रोशनी न हो, आपातकालीन सहायता समय पर न पहुंचे और ड्राइवर को रास्ता समझाने वाली मूलभूत व्यवस्थाएं अधूरी हों, तो आधुनिक हाईवे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं।