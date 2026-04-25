व्हाट्सएप पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से गायब पैसे; राजस्थान पुलिस की चेतावनी

वेडिंग सीजन की खुशियों के बीच एक ऐसा खतरा तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के बैंक खातों को चंद सेकंड में साफ कर सकता है। मामला किसी आम धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि बेहद शातिर साइबर गिरोहों का

वेडिंग सीजन की खुशियों के बीच एक ऐसा खतरा तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के बैंक खातों को चंद सेकंड में साफ कर सकता है। मामला किसी आम धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि बेहद शातिर साइबर गिरोहों का है, जो अब “शादी के ऑनलाइन कार्ड” को हथियार बनाकर वार कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।

व्हाट्सएप पर आ रहा निमंत्रण पुलिस के मुताबिक, लोगों को व्हाट्सएप पर डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर फाइल और लिंक भेजे जा रहे हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य निमंत्रण जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही यूजर इसे खोलता है, उसके फोन और बैंकिंग डेटा पर हैकर्स की नजर जम जाती है। कई मामलों में पीड़ितों को तब तक ठगी का अंदाजा भी नहीं होता, जब तक उनके खाते से पैसे उड़ नहीं जाते।

Marriage.apk एक क्लिक और फोन पर कब्जा जांच में सामने आया है कि ठग “Marriage.apk” नाम की फाइल भेज रहे हैं। आम यूजर इसे कार्ड समझकर डाउनलोड कर लेता है, लेकिन असल में यह एक खतरनाक ऐप होता है। इंस्टॉल होते ही यह मोबाइल का पूरा कंट्रोल हैकर्स को दे देता है—कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस सब कुछ। इसके जरिए ओटीपी और बैंक डिटेल्स चोरी कर खाते खाली कर दिए जाते हैं।

फिशिंग लिंक से भी बड़ा खतरा सिर्फ फाइल ही नहीं, बल्कि छोटे लिंक के जरिए भी जाल बिछाया जा रहा है। “bit-ly” या “tinyurl” जैसे लिंक खोलते ही यूजर एक नकली वेबसाइट पर पहुंचता है, जहां उससे निजी जानकारी मांगी जाती है। कई बार बिना जानकारी दिए बैकग्राउंड में स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है, जो धीरे-धीरे पूरा डेटा चुरा लेता है।

परिचित के नाम से आता है मैसेज, यहीं होता है खेल सबसे खतरनाक तरीका ‘इमोशनल ट्रैप’ है। साइबर अपराधी पहले किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं, फिर उसी के नाम से उसके संपर्कों को मैसेज भेजते हैं—“भाई, शादी का कार्ड भेजा है, जल्दी देख लो।” जान-पहचान का नाम देखकर लोग बिना सोचे लिंक खोल देते हैं और जाल में फंस जाते हैं।

राजस्थान में बढ़ रहे केस, पुलिस अलर्ट मोड पर साइबर क्राइम अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में ऐसे मामलों में तेजी आई है। कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के कार्ड के नाम पर भेजे गए लिंक खोलने के बाद उनके खातों से पैसे निकल गए। पुलिस अब इन गिरोहों की ट्रैकिंग में जुटी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है।

ऐसे करें खुद को सुरक्षित पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान फाइल या लिंक को बिना जांचे-परखे न खोलें। खासकर अगर फाइल के अंत में “.apk” लिखा हो, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। अपने फोन में सिक्योरिटी सेटिंग्स और प्ले प्रोटेक्ट ऑन रखें। यदि कोई परिचित ऐसा लिंक भेजे, तो पहले फोन करके पुष्टि जरूर करें।