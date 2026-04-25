व्हाट्सएप पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से गायब पैसे; राजस्थान पुलिस की चेतावनी
वेडिंग सीजन की खुशियों के बीच एक ऐसा खतरा तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के बैंक खातों को चंद सेकंड में साफ कर सकता है। मामला किसी आम धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि बेहद शातिर साइबर गिरोहों का
वेडिंग सीजन की खुशियों के बीच एक ऐसा खतरा तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के बैंक खातों को चंद सेकंड में साफ कर सकता है। मामला किसी आम धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि बेहद शातिर साइबर गिरोहों का है, जो अब “शादी के ऑनलाइन कार्ड” को हथियार बनाकर वार कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।
व्हाट्सएप पर आ रहा निमंत्रण
पुलिस के मुताबिक, लोगों को व्हाट्सएप पर डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर फाइल और लिंक भेजे जा रहे हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य निमंत्रण जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही यूजर इसे खोलता है, उसके फोन और बैंकिंग डेटा पर हैकर्स की नजर जम जाती है। कई मामलों में पीड़ितों को तब तक ठगी का अंदाजा भी नहीं होता, जब तक उनके खाते से पैसे उड़ नहीं जाते।
Marriage.apk एक क्लिक और फोन पर कब्जा
जांच में सामने आया है कि ठग “Marriage.apk” नाम की फाइल भेज रहे हैं। आम यूजर इसे कार्ड समझकर डाउनलोड कर लेता है, लेकिन असल में यह एक खतरनाक ऐप होता है। इंस्टॉल होते ही यह मोबाइल का पूरा कंट्रोल हैकर्स को दे देता है—कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस सब कुछ। इसके जरिए ओटीपी और बैंक डिटेल्स चोरी कर खाते खाली कर दिए जाते हैं।
फिशिंग लिंक से भी बड़ा खतरा
सिर्फ फाइल ही नहीं, बल्कि छोटे लिंक के जरिए भी जाल बिछाया जा रहा है। “bit-ly” या “tinyurl” जैसे लिंक खोलते ही यूजर एक नकली वेबसाइट पर पहुंचता है, जहां उससे निजी जानकारी मांगी जाती है। कई बार बिना जानकारी दिए बैकग्राउंड में स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है, जो धीरे-धीरे पूरा डेटा चुरा लेता है।
परिचित के नाम से आता है मैसेज, यहीं होता है खेल
सबसे खतरनाक तरीका ‘इमोशनल ट्रैप’ है। साइबर अपराधी पहले किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं, फिर उसी के नाम से उसके संपर्कों को मैसेज भेजते हैं—“भाई, शादी का कार्ड भेजा है, जल्दी देख लो।” जान-पहचान का नाम देखकर लोग बिना सोचे लिंक खोल देते हैं और जाल में फंस जाते हैं।
राजस्थान में बढ़ रहे केस, पुलिस अलर्ट मोड पर
साइबर क्राइम अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में ऐसे मामलों में तेजी आई है। कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के कार्ड के नाम पर भेजे गए लिंक खोलने के बाद उनके खातों से पैसे निकल गए। पुलिस अब इन गिरोहों की ट्रैकिंग में जुटी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है।
ऐसे करें खुद को सुरक्षित
पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान फाइल या लिंक को बिना जांचे-परखे न खोलें। खासकर अगर फाइल के अंत में “.apk” लिखा हो, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। अपने फोन में सिक्योरिटी सेटिंग्स और प्ले प्रोटेक्ट ऑन रखें। यदि कोई परिचित ऐसा लिंक भेजे, तो पहले फोन करके पुष्टि जरूर करें।
ठगी का शिकार हुए तो तुरंत करें ये काम
अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है, तो देरी करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देकर बैंक को अलर्ट करें, ताकि ट्रांजैक्शन को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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