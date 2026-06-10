व्हाट्सएप कॉल से दी सूचना, इसलिए गिरफ्तारी वैध; JJM घोटाले में महेश जोशी को कोर्ट से झटका

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को पूरी तरह वैध करार देते हुए उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है

जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को पूरी तरह वैध करार देते हुए उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने परिजनों को लिखित सूचना नहीं देने के आधार पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और रिहाई की मांग की थी। एसीबी कोर्ट संख्या-2 ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक अधिकारों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों का पालन किया गया है।

गिरफ्तारी को अवैध बताकर मांगी थी रिहाई पूर्व मंत्री महेश जोशी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि 7 मई को गिरफ्तारी के समय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उनका तर्क था कि गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना न तो परिजनों को दी गई और न ही उसकी पावती ली गई। ऐसे में गिरफ्तारी प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं मानी जा सकती और इसे गैर-कानूनी घोषित करते हुए उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार या अधिवक्ता को विधिवत लिखित जानकारी देना आवश्यक है। ऐसा नहीं किए जाने से गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।

एसीबी ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष महेश जोशी की दलीलों का विरोध करते हुए एसीबी की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मंजूला जैन ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी से पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ पूर्व मंत्री के आवास पहुंचे थे। वहां उनके पुत्र रोहित जोशी, पुत्रवधू और बड़ी बहन मौजूद थीं।

एसीबी के अनुसार टीम ने अपना परिचय पत्र दिखाया और महेश जोशी को पूछताछ के लिए ब्यूरो मुख्यालय ले जाने की जानकारी परिजनों को दी। बाद में मुख्यालय पर औपचारिक गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना पहले सामान्य फोन कॉल और फिर रोहित जोशी के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी गई।

एसीबी ने अदालत में यह भी बताया कि महेश जोशी को कोर्ट ले जाते समय तथा कोर्ट परिसर पहुंचने के बाद भी परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जानकारी दी गई थी। इसके समर्थन में कॉल रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

कोर्ट बोली- बचाव का अधिकार प्रभावित नहीं हुआ मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार दड़िया ने कहा कि बीएनएसएस की धारा-48 का मुख्य उद्देश्य आरोपी के बचाव के अधिकार को सुरक्षित रखना है। अदालत ने माना कि इस मामले में आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी समय पर मिल चुकी थी और सूचना देने के लिए तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया गया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि जब महेश जोशी को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया, उस समय उनके अधिवक्ता पहले से मौजूद थे और उन्होंने पुलिस रिमांड के विरोध में बहस भी की थी। इससे स्पष्ट है कि परिजनों और कानूनी प्रतिनिधियों को गिरफ्तारी की जानकारी समय पर प्राप्त हो चुकी थी।

अदालत ने कहा कि केवल लिखित सूचना न होने के आधार पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब सूचना अन्य माध्यमों से प्रभावी रूप से पहुंचा दी गई हो और आरोपी के बचाव के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा हो।

हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई इधर, महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी लड़ाई अभी जारी है। उनके पुत्र रोहित जोशी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे मामले की आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।