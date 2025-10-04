वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदले हालात, 6 अक्टूबर तक पूरे राजस्थान में होगी बरसात

उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार यानी 4 अक्टूबर से प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार यानी 4 अक्टूबर से प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। सबसे ज्यादा असर 5 और 6 अक्टूबर को दिखेगा, जब पूरे राजस्थान में आंधी और बारिश होगी।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस समय उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इसका असर शनिवार से ही शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 अक्टूबर को 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं, 5 और 6 अक्टूबर को पूरा राज्य इसकी चपेट में आ जाएगा। इस दौरान बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, 4 अक्टूबर को भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, सिरोही, जालोर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

• 5 अक्टूबर को भरतपुर, धौलपुर और करौली को छोड़कर सभी जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है।

• 6 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में अलर्ट रहेगा।

• 7 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में बारिश का अनुमान है।

प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को ही बारिश का असर दिखना शुरू हो गया। जोधपुर, उदयपुर और नागौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। उदयपुर और जोधपुर में अच्छी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। नागौर जिले के खींवसर में 68 एमएम, जायल में 40, डेगाना में 43, मेड़ता सिटी में 8 और मोलासर में 9 एमएम बारिश हुई।

चित्तौड़गढ़ के बेगूं में 17, राजसमंद के भीम में 3 और झालावाड़ के पचपहाड़ में 3 एमएम बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में भी देर रात बादल छाए और हल्की बारिश हुई।

लगातार हो रही बारिश का असर तापमान पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार को दिन का सबसे अधिक तापमान फलोदी में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में 36.8, चूरू और जोधपुर में 35.6, बीकानेर में 36.7, जैसलमेर में 36.4 और बाड़मेर में 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 34.9, उदयपुर में 33, कोटा में 33.3, सीकर में 32, पिलानी में 34.3, जयपुर में 31.9, अजमेर में 31.3 और भीलवाड़ा में 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम 7 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद 8 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम शुष्क होना शुरू होगा और लोगों को बारिश और आंधी से राहत मिलेगी। हालांकि, तब तक किसानों और आम जनता को मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।