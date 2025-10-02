western disturbance effect rajasthan heavy rain 5 to 7 october वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर: राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरwestern disturbance effect rajasthan heavy rain 5 to 7 october

वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर: राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश

जयपुर सहित प्रदेशभर में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 2 Oct 2025 09:44 AM
जयपुर सहित प्रदेशभर में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को बारिश थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन 5 से 7 अक्टूबर के बीच फिर से तेज बरसात होने की संभावना है। इस बार यह बारिश वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण होगी।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बरसात दर्ज की गई। जयपुर जिले में टूटू में 42 मिमी, जोबनेर में 35 मिमी, जालसू में 19 मिमी और मौजमाबाद में 11 मिमी पानी बरसा। वहीं, तूंगा में 23 मिमी और भरतपुर जिले के उच्चैन में 28 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई। अजमेर शहर में 8.6 मिमी, सीकर के श्रीमाधोपुर में 13 मिमी और नागौर के रियाबाड़ी में 23 मिमी बारिश हुई।

बुधवार देर शाम हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश और आंधी-तूफान का असर देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बरसात हो सकती है।

लगातार हो रही बारिश का असर राज्य के तापमान पर भी पड़ा है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान औसत से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

इस गिरावट से लोगों को तपिश और उमस से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का यह दौर किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। खासकर उन इलाकों में जहां खरीफ की फसल की कटाई अभी बाकी है, वहां नमी की वजह से उपज में सहूलियत मिलेगी। हालांकि, तेज बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश का नया दौर और ज्यादा प्रभावी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ क्षेत्र में कई जगह तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी इस प्रणाली का असर प्रदेशभर में देखने को मिलेगा।

मौसम केंद्र ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, करौली, सीकर, अलवर, नागौर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, कोटा, बूंदी, बारां समेत 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

लगातार हो रही बारिश ने जहां शहरों में तापमान कम किया है और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं। देर से मिली इस बरसात से खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे रबी फसलों की बुवाई के लिए बेहतर हालात तैयार होंगे।

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जिन इलाकों में पहले से जलभराव की स्थिति है, वहां लगातार बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रशासन ने भी जिलों में अलर्ट जारी कर राहत दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

