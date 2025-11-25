पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू, राजस्थान में बादल और हल्की बारिश के आसार,सर्दी बढ़ेगी

संक्षेप: राजस्थान में शीतलहर का असर लगातार गहराता जा रहा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं और बदलते मौसमी पैटर्न के कारण सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

राजस्थान में शीतलहर का असर लगातार गहराता जा रहा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं और बदलते मौसमी पैटर्न के कारण सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। विशेष रूप से शेखावाटी बेल्ट सहित दक्षिणी और पूर्वी जिलों में धुंध ने सुबह से ही अपना असर कायम रखा, जिससे धूप कमजोर पड़ गई और दिन के समय ठंडक और बढ़ गई। कई शहरों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, यह मौसम अगले दो दिन तक इसी तरह बना रह सकता है। 27 नवंबर को हल्के प्रभाव वाला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में बादल छा सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट की आशंका है।

राज्य में उत्तरी हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण दिन के समय भी ठंडक महसूस की जा रही है। सोमवार को घनी धुंध की वजह से धूप कमजोर रही, जिससे कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री, जैसलमेर में 29.1, जोधपुर में 28.5, जयपुर और सीकर में 26.5, कोटा में 26.3, पिलानी में 27.7, अलवर में 27.8 और अजमेर में 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे ठंडा दिन सिरोही में रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सीजन के औसत से काफी कम है।

दिन के साथ-साथ रातें भी लगातार ठंडी होती जा रही हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में सोमवार रात तापमान 0.5 डिग्री की गिरावट के साथ 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान में से एक है। इसके अलावा बीकानेर के लूनकरणसर में 6.6, चूरू में 7.8, नागौर में 8.2, जालौर में 9.8, करौली में 9.4 और दौसा में 8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गंगानगर, अलवर, पिलानी और टोंक के वनस्थली क्षेत्र में भी रात का तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहा।

राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अजमेर में 11.9, कोटा में 12.7, चित्तौड़गढ़ में 12.2 और उदयपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 13.8 और 11.9 डिग्री रहा। बाड़मेर में रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सिरोही में यह 10 डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे राज्य के लिए अहम रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत में राजस्थान में शीतलहर का असर और तीव्र हो सकता है।