पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी आंधियां

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर संभागों में मौसम गतिविधियां तेज होने की संभावना है। इस दौरान तेज मेघगर्जन, वज्रपात और धूलभरी आंधी चल सकती है।

भीषण गर्मी और तपते मौसम से जूझ रहे राजस्थानवासियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी देते हुए आगामी दिनों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 11 से 15 जून के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है, जबकि कई जिलों में तेज तूफान और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

गर्मी के बीच बारिश ने दी आंशिक राहत मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में 1.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि तापमान अभी भी ऊंचा बना हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और कई इलाकों में गर्मी का असर कम होगा।

60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर संभागों में मौसम गतिविधियां तेज होने की संभावना है। इस दौरान तेज मेघगर्जन, वज्रपात और धूलभरी आंधी चल सकती है। कई क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

आज इन संभागों में बारिश के आसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 जून को जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में वर्षा गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे दिन के तापमान में कुछ कमी आने की उम्मीद है।

17 जून तक जारी रह सकता है बारिश का दौर मौसम विभाग के अनुसार 13 से 17 जून के बीच पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और अधिक सक्रिय रह सकती हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। विभाग का मानना है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा और कई जिलों में आंधी-बारिश का असर दिखाई देगा।

किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों और तेज आंधी-बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र जयपुर ने किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने सलाह दी है कि खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं।

इसके अलावा कृषि उपज मंडियों और धान मंडियों में खुले में रखे अनाज, जिंस और अन्य कृषि उत्पादों को तिरपाल या सुरक्षित शेड के नीचे रखा जाए, ताकि बारिश के कारण फसल और अनाज को नुकसान न पहुंचे। किसानों से मौसम पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की गई है।