कमजोर पड़ा मानसून फिर होगा एक्टिव, राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने की तैयारी में है। मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बीते कुछ दिनों से राज्य में मानसून की सक्रियता कम होने के कारण अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां थमी हुई थीं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह ठहराव अस्थायी है और स्वतंत्रता दिवस के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है।

वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। यह ट्रफ अभी फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी के रास्ते गुजर रही है। इस स्थिति के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे कोर मानसून क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि जैसे ही यह ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति पर लौटेगी, इन राज्यों में फिर से अच्छी बारिश की संभावना बन जाएगी।

राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मानसून कमजोर ही बना रहेगा। इस दौरान केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है, खासकर सुबह और शाम के समय कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, 15 अगस्त के बाद से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे ही ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर लौटेगी, वैसे ही राजस्थान में मानसून पुनः सक्रिय हो जाएगा और प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना बन जाएगी।

मौसम केन्द्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार 11 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई गई है। भरतपुर जिले के नगर क्षेत्र में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर जिले में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम में सामान्य से कहीं अधिक है।

जयपुर की बात करें तो सोमवार सुबह 9 बजे शहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले दिन की तुलना में तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी हुई है और दिन के दौरान कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं।

राज्य में अब किसानों की भी नजरें मानसून की वापसी पर टिकी हुई हैं। वर्तमान में कम बारिश के चलते कई जगहों पर खरीफ की फसलों की स्थिति प्रभावित हुई है। यदि 15 अगस्त के बाद मूसलाधार बारिश होती है तो यह फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता अधिक होने के कारण मानसून की सक्रियता बेहद अहम मानी जाती है।