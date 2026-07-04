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युद्ध से मचा हाहाकार, लेकिन भारत में नहीं थमा तेल; PM मोदी ने बताई अंदर की कहानी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद हुआ, तब पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी।

युद्ध से मचा हाहाकार, लेकिन भारत में नहीं थमा तेल; PM मोदी ने बताई अंदर की कहानी

पश्चिम एशिया में युद्ध की आग जब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को झुलसा रही थी, तब भारत भी एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा था, जिसका असर करोड़ों लोगों की रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता था। लेकिन ठीक इसी मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान की धरती से बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने समय रहते हालात का आकलन किया, सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रभावी इस्तेमाल किया। इसी का परिणाम रहा कि देश संभावित ऊर्जा संकट से सुरक्षित निकलने में सफल रहा।

राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कई देशों के सामने ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में भारत ने घबराने के बजाय दूरदर्शिता दिखाई और हर स्तर पर तेज़ी से फैसले लिए। उन्होंने कहा कि भारत की सक्रिय कूटनीति और बेहतर रणनीति के कारण संकट का प्रभाव देश पर सीमित रहा।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से बढ़ी थी चिंता

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद हुआ, तब पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी। भारत भी एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। ऐसे हालात में सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम शुरू किया और ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कई देशों से संपर्क साधा।

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40 देशों से तेल खरीदकर बनाई वैकल्पिक व्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट के समय भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का पूरा उपयोग किया। दुनिया के करीब 40 देशों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, ताकि किसी भी स्थिति में देश में ईंधन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि संसाधनों का संतुलित उपयोग, समय पर लिए गए फैसले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंधों ने भारत को इस चुनौती से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अफवाहों के बीच सरकार कर रही थी लगातार काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कुछ ताकतें अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थीं, तब सरकार चुपचाप संकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर था कि आम नागरिकों पर युद्ध का असर कम से कम पड़े और देश की ऊर्जा सुरक्षा किसी भी कीमत पर प्रभावित न हो।

राजस्थान की धरती का भी किया उल्लेख

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राजस्थान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस राज्य ने भी देश को ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने भारत को इस संकट से उबरने में मदद की। उन्होंने इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान बताया।

जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन

राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास देश की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। नया टर्मिनल पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति देगा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार निवेश कर रही है।

प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे अहम संदेश यही रहा कि वैश्विक संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि समय पर सही निर्णय लिए जाएं, मजबूत कूटनीति अपनाई जाए और संसाधनों का संतुलित प्रबंधन किया जाए, तो चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान देश की रणनीतिक तैयारी और कूटनीतिक सक्रियता का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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