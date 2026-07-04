युद्ध से मचा हाहाकार, लेकिन भारत में नहीं थमा तेल; PM मोदी ने बताई अंदर की कहानी

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद हुआ, तब पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी।

पश्चिम एशिया में युद्ध की आग जब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को झुलसा रही थी, तब भारत भी एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा था, जिसका असर करोड़ों लोगों की रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता था। लेकिन ठीक इसी मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान की धरती से बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने समय रहते हालात का आकलन किया, सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रभावी इस्तेमाल किया। इसी का परिणाम रहा कि देश संभावित ऊर्जा संकट से सुरक्षित निकलने में सफल रहा।

राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कई देशों के सामने ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में भारत ने घबराने के बजाय दूरदर्शिता दिखाई और हर स्तर पर तेज़ी से फैसले लिए। उन्होंने कहा कि भारत की सक्रिय कूटनीति और बेहतर रणनीति के कारण संकट का प्रभाव देश पर सीमित रहा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से बढ़ी थी चिंता प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद हुआ, तब पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी। भारत भी एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। ऐसे हालात में सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम शुरू किया और ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कई देशों से संपर्क साधा।

40 देशों से तेल खरीदकर बनाई वैकल्पिक व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट के समय भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का पूरा उपयोग किया। दुनिया के करीब 40 देशों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, ताकि किसी भी स्थिति में देश में ईंधन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि संसाधनों का संतुलित उपयोग, समय पर लिए गए फैसले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंधों ने भारत को इस चुनौती से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अफवाहों के बीच सरकार कर रही थी लगातार काम प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कुछ ताकतें अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थीं, तब सरकार चुपचाप संकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर था कि आम नागरिकों पर युद्ध का असर कम से कम पड़े और देश की ऊर्जा सुरक्षा किसी भी कीमत पर प्रभावित न हो।

राजस्थान की धरती का भी किया उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राजस्थान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस राज्य ने भी देश को ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने भारत को इस संकट से उबरने में मदद की। उन्होंने इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान बताया।

जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास देश की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। नया टर्मिनल पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति देगा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार निवेश कर रही है।