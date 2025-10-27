सात समंदर पार छिपा था विश्नोई गैंग का जग्गा,राजस्थान पुलिस ने ढूंढ निकाला

संक्षेप: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने संगठित अपराध के खिलाफ एक और बड़ी जीत दर्ज की है। कुख्यात अपराधी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा धुरकोट, जो लॉरेन्स विश्नोई और वर्तमान में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने संगठित अपराध के खिलाफ एक और बड़ी जीत दर्ज की है। कुख्यात अपराधी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा धुरकोट, जो लॉरेन्स विश्नोई और वर्तमान में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है, को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। यह वही गैंगस्टर है जो वर्षों से विदेश में बैठकर भारत में फायरिंग, एक्सटॉर्शन और हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियां चला रहा था।

कभी पंजाब और राजस्थान में आतंक का पर्याय रहा जग्गा, अब अमेरिकी एजेंसी ICE (Immigration and Customs Enforcement) की गिरफ्त में है। भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसे राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में लाने की तैयारी चल रही है।

जग्गा, पंजाब के मोगा जिले के धुरकोट गांव का रहने वाला है। वह लंबे समय से लॉरेन्स विश्नोई गैंग के लिए काम करता रहा और बाद में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ गया। बताया जाता है कि जग्गा ने तीन साल पहले दुबई भागने की साजिश रची और वहां से फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका पहुंच गया।

विदेश में रहकर भी उसने अपने नेटवर्क को सक्रिय रखा। राजस्थान और पंजाब में कई लोगों से वसूली, धमकियां और शूटआउट के निर्देश जग्गा विदेश से ही देता था। एजीटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, वह सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कॉल्स के जरिए गैंग के सदस्यों से संपर्क में रहता था।

पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जगदीप सिंह पर पंजाब में दर्जनभर से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। उसे न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

राजस्थान में भी उसके खिलाफ जोधपुर के प्रतापनगर और सरदारपुरा थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज हैं।

• मार्च 2017: प्रतापनगर में डॉ. सुनील चंडक पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का मामला।

• सितंबर 2017: वासुदेव इसरानी मर्डर केस में लॉरेन्स विश्नोई और अनमोल विश्नोई के साथ जेल में बंद रहा।

इन मामलों में जग्गा ने जमानत के बाद बेल जंप कर ली थी और फरार हो गया था।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में एजीटीएफ ने इस गैंगस्टर पर महीनों तक नज़र रखी। पहले उसकी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए पंजाब और राजस्थान में उसके ठिकानों पर दबिश दी गई।

इसके बाद टीम ने उसके विदेशी नेटवर्क की विस्तृत जांच की और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया।

टीम का नेतृत्व उप महानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव ने किया, जबकि इस कार्रवाई में एएसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप, सुनील जांगिड़, मनीष शर्मा, कमल पुरी समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।

इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि कनाडा-अमेरिका बॉर्डर के पास जग्गा को अमेरिकी एजेंसी ने डिटेन कर लिया।

वर्तमान में जग्गा अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। एजीटीएफ ने उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि उसके भारत आने के बाद कई बड़े गैंग नेटवर्क और विदेश में छिपे अपराधियों का खुलासा हो सकता है।