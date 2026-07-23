विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिलता; पेपर लीक पर शेखावत का तंज

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें वर्षों तक पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केवल बयानबाजी नहीं की

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर देश को गुमराह किया जाए। शेखावत ने आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक जैसी समस्या को सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकारों ने बढ़ावा दिया और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए लगातार पेपर लीक के मामले इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं।

शेखावत ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हुए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें वर्षों तक पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केवल बयानबाजी नहीं की, बल्कि इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया है और अब फास्ट-ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने का निर्णय भी लिया गया है।

संसद में चर्चा से भागने का लगाया आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो संसद से बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने बहस का रास्ता छोड़कर हंगामा और उपद्रव की राजनीति को चुना।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और बहस सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन विपक्ष ने चर्चा करने के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष गंभीर मुद्दों पर समाधान नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक लाभ चाहता है।

युवाओं के भविष्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए शेखावत ने कहा कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को खोखले नारे नहीं, बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली चाहिए। सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और भर्ती प्रक्रियाओं में विश्वास कायम रहे।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि लाखों युवाओं के करियर, समय और मानसिक स्थिति पर भी असर डालती हैं। इसलिए इस समस्या के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

गहलोत सरकार के कार्यकाल का किया जिक्र केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए थे, जिससे राज्य की भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं घटनाओं ने यह साबित किया कि कांग्रेस सरकारें परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने में विफल रहीं।

केंद्र सरकार के कदम गिनाए शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सख्त कानून, मजबूत निगरानी व्यवस्था और फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।