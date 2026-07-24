विदेश यात्रा साहब को पड़ी भारी; बिना मंजूरी जर्मनी गए फूड सेक्रेटरी IAS अम्बरीश कुमार APO

पिछले कई दिनों से सचिवालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक ही चर्चा थी- साहब ऑफिस क्यों नहीं आ रहे?” विभाग में पूछने पर जवाब मिलता था, “साहब मीटिंग में हैं।

राजस्थान के dop डिपाटमेंट ने एक आईएएस अधिकारी को APO कर दिया है लाइव हिंदुस्तान ने ये खबर पहले चलाई थी उसके बाद एक्शन हुआ है

राजस्थान सचिवालय में पिछले कई दिनों से जिस “जर्मनी वाले IAS” की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में गूंज रही थी, उस पर आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। फूड एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव IAS अम्बरीश कुमार को बिना अनुमति विदेश यात्रा पर जाने के मामले में तत्काल प्रभाव से APO (Awaiting Posting Orders) कर दिया गया है। सरकार ने उनके स्थान पर वरिष्ठ IAS अधिकारी रोहित गुप्ता को खाद्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।

यह कार्रवाई इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि अम्बरीश कुमार 12 जुलाई को जर्मनी रवाना हो गए थे, जबकि विदेश यात्रा के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति उन्हें नहीं मिली थी। प्रशासनिक हलकों में इसे सेवा नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है।

सचिवालय में कई दिनों से गूंज रहा था एक ही सवाल- साहब आखिर हैं कहां?’ पिछले कई दिनों से सचिवालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक ही चर्चा थी- साहब ऑफिस क्यों नहीं आ रहे?” विभाग में पूछने पर जवाब मिलता था, “साहब मीटिंग में हैं।” लेकिन अंदरखाने चर्चाएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं।

सूत्रों के अनुसार, अम्बरीश कुमार निजी विदेश यात्रा पर जर्मनी गए थे। इतना ही नहीं, उनके बारे में यह भी चर्चा रही कि उन्होंने विदेश जाने से पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और जर्मनी के बाद यूरोप के अन्य देशों में बाइक टूर की भी योजना बनाई थी। हालांकि इस संबंध में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

परमिशन की फाइल पहुंची, लेकिन मंजूरी नहीं मिली सूत्रों के मुताबिक विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी फाइल कार्मिक विभाग (DOP) तक जरूर पहुंची थी, लेकिन उसे सक्षम स्तर से अंतिम स्वीकृति नहीं मिली थी। इसी बीच अधिकारी विदेश रवाना हो गए।

लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि विदेश यात्रा की अनुमति की फाइल विभाग में आई थी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी गई थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि संभवतः किसी जरूरी निजी कारण से वे चले गए होंगे।

यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को प्रशासनिक विवाद में बदल दिया। क्योंकि अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य माना जाता है।

सरकार ने दिखाई सख्ती, तत्काल किया APO कई दिनों तक चली चर्चाओं के बाद अब सरकार ने स्पष्ट संदेश देते हुए अम्बरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से APO कर दिया है। साथ ही खाद्य विभाग के कामकाज में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए रोहित गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है।

प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि यह फैसला केवल एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे नौकरशाही तंत्र के लिए स्पष्ट संकेत है कि सेवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

पहले भी विवादों में रहे हैं अम्बरीश कुमार यह पहला मौका नहीं है जब अम्बरीश कुमार सुर्खियों में आए हों। कुछ महीने पहले भी उनके विभाग की एक कार्यशाला को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में आयोजित विभागीय कार्यशाला में प्रदेशभर से करीब 300 अधिकारी पहुंचे थे। आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विभागीय कार्यों की समीक्षा था, लेकिन बाद में एक निजी फाउंडेशन से जुड़े मोटिवेशनल सत्र का आयोजन भी हुआ।

सूत्रों के अनुसार, उस कार्यक्रम में अधिकारियों को फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी दी गई और उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कई अधिकारियों ने सवाल उठाया था कि इस तरह का सत्र विभागीय एजेंडे में शामिल ही नहीं था। बाद में इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा हुई थी।

अब पुराना विवाद भी फिर चर्चा में जर्मनी यात्रा पर हुई कार्रवाई के बाद विभाग के भीतर पुरानी घटनाओं की भी फिर चर्चा शुरू हो गई है। कई अधिकारी मान रहे हैं कि लगातार विवादों में रहने के बाद यह ताजा मामला सरकार के लिए गंभीर हो गया था।

आदेश जारी होने के बाद इतना साफ हो गया है कि बिना अनुमति विदेश यात्रा को सरकार ने गंभीरता से लिया है।