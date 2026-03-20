VHP की नई पहल, ‘लव जिहाद’ रोकने के लिए जारी किया 24x7 हेल्पलाइन नंबर; एक कॉल पर मदद करेंगी टीमें
हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी। लोगों को तुरंत मदद देने के उद्देश्य से वीएचपी ने टीमें भी गठित की हैं ताकि तय समय सीमा में मदद मुहैया करवाई जा सके।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शुक्रवार को राजस्थान में 'लव जिहाद' 'लैंड जिहाद' और धर्म परिवर्तन से जुड़ी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक 'हेल्पलाइन नंबर' जारी किया है। हिंदू संगठन ने कहा है कि अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, तो वे तुरंत मदद और सलाह के लिए 9024-669-328 पर कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी। लोगों को तुरंत मदद देने के उद्देश्य से वीएचपी ने टीमें भी गठित की हैं ताकि तय समय सीमा में मदद मुहैया करवाई जा सके।
वीएचपी के प्रांत सहमंत्री विवेक दिवाकर ने कहा कि ‘हेल्पलाइन नंबर इसलिए शुरू किया गया है कि अगर कोई परेशानी झेल रहा है तो वह तुरंत संगठन से संपर्क कर सकता है, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। हेल्पलाइन की केंद्रीय निगरानी जयपुर से की जाएगी।’
समाज को सतर्क रहने की जरूरत'
वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोश पारिक ने कहा है कि राज्य में 'लव जिहाद' और अवैध भूमि अतिक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। आपसी सहयोग और एकजुटता से ही इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है।'
उन्होंने कहा, ‘राम नवमी और हनुमान जयंती जैसे आने वाले त्योहारों के दौरान यह हेल्पलाइन चालू रहेगी, ताकि किसी को भी इस दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके।’
हेल्पलाइन जारी करने की वजह?
पारिक के मुताबिक कई ऐसे मामले समाने आते रहते हैं जिसमें हिंदू समाज को पूरी मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में लोग वीएचपी से मदद मांगते हैं और संगठन की ओर से भी जितना संभव होता है मदद की जाती है। यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। हिंदू परिवार को अगर किसी तरह की मजबूरी या समस्या है, तो हेल्पलाइन पर मदद मांगने पर जरूर मदद दी जाएगी।
हिंदू समाज को एकजुट करता है संगठन
आपको बता दें कि दुनियाभर में हिंदू धर्म के रक्षा के लिए 29 अगस्त 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। यह संगठन हिंदू समाज को एकजुट करने, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने और हिंदुओं को मजबूत करने का काम करता रहा है।
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