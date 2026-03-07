राजस्थानियों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा पद- वसुंधरा राजे

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके लिए राजस्थान की जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग पद पाने की इच्छा रखते हैं

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके लिए राजस्थान की जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग पद पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर काम अच्छा और ईमानदारी से किया जाए तो पद अपने आप व्यक्ति के पास आ जाता है। राजे ने यह बात शनिवार को जयपुर में आयोजित ‘सशक्त युवा–सशक्त राष्ट्र’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

राजनीति में पद से ज्यादा काम की अहमियत राजे ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में अक्सर पद को लेकर चर्चा होती है, लेकिन असल मायने में जनता की सेवा और विकास कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेता जनता के लिए समर्पण भाव से काम करे तो उसे सम्मान और पद दोनों मिलते हैं। उन्होंने युवाओं से भी कहा कि वे समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं।

नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दौर तकनीक का है और युवाओं को इसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकें आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेंगी। जो देश इन क्षेत्रों में आगे होगा, वही वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करेगा। इसलिए युवाओं को तकनीकी ज्ञान हासिल कर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए।

नशे से दूर रहने का दिया संदेश राजे ने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को कमजोर करता है और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए युवाओं, समाज और सरकार को मिलकर इस समस्या के खिलाफ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो वे देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

राजस्थान के युवाओं में अपार क्षमता उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का उदाहरण देते हुए राजे ने कहा कि वे मानव पूंजी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान के युवा विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं तो प्रदेश में रहकर भी वे बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं।

मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान राजे ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसमें युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। इसलिए युवाओं को आधुनिक तकनीकों का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करना चाहिए।

युवाओं की भागीदारी से ही विकास संभव पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने स्वीडन, जापान और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने युवाओं में निवेश करके ही प्रगति हासिल की है। भारत भी अब युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें आगे लाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

स्टार्टअप और इनोवेशन में युवाओं की भूमिका राजे ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की अपार शक्ति भारत के युवाओं के भीतर है। उन्होंने कहा कि आज देश में इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप की नई धारा का नेतृत्व भी युवा ही कर रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जो युवाओं की मेहनत और क्षमता का परिणाम है।