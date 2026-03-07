Hindustan Hindi News
राजस्थानियों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा पद- वसुंधरा राजे

Mar 07, 2026 10:28 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके लिए राजस्थान की जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग पद पाने की इच्छा रखते हैं

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके लिए राजस्थान की जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग पद पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर काम अच्छा और ईमानदारी से किया जाए तो पद अपने आप व्यक्ति के पास आ जाता है। राजे ने यह बात शनिवार को जयपुर में आयोजित ‘सशक्त युवा–सशक्त राष्ट्र’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

राजनीति में पद से ज्यादा काम की अहमियत

राजे ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में अक्सर पद को लेकर चर्चा होती है, लेकिन असल मायने में जनता की सेवा और विकास कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेता जनता के लिए समर्पण भाव से काम करे तो उसे सम्मान और पद दोनों मिलते हैं। उन्होंने युवाओं से भी कहा कि वे समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं।

नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दौर तकनीक का है और युवाओं को इसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकें आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेंगी। जो देश इन क्षेत्रों में आगे होगा, वही वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करेगा। इसलिए युवाओं को तकनीकी ज्ञान हासिल कर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए।

नशे से दूर रहने का दिया संदेश

राजे ने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को कमजोर करता है और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए युवाओं, समाज और सरकार को मिलकर इस समस्या के खिलाफ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो वे देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

राजस्थान के युवाओं में अपार क्षमता

उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का उदाहरण देते हुए राजे ने कहा कि वे मानव पूंजी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान के युवा विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं तो प्रदेश में रहकर भी वे बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं।

मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान

राजे ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसमें युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। इसलिए युवाओं को आधुनिक तकनीकों का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करना चाहिए।

युवाओं की भागीदारी से ही विकास संभव

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने स्वीडन, जापान और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने युवाओं में निवेश करके ही प्रगति हासिल की है। भारत भी अब युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें आगे लाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

स्टार्टअप और इनोवेशन में युवाओं की भूमिका

राजे ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की अपार शक्ति भारत के युवाओं के भीतर है। उन्होंने कहा कि आज देश में इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप की नई धारा का नेतृत्व भी युवा ही कर रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जो युवाओं की मेहनत और क्षमता का परिणाम है।

कई प्रबुद्धजन रहे मौजूद

कार्यक्रम में महंत कैलाश, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अंकित धायल सहित कई शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। सम्मेलन में युवाओं को तकनीक, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Vasundhara Raje

