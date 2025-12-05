यह नहीं कि मैं आपको काटू और आप सबको काटो; पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान को बताया सर्वोपरि

संक्षेप: अजमेर में आयोजित एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास और राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी बात रखी।

अजमेर में आयोजित एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास और राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समन्वय, एकता और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है, न कि आपसी मतभेद और टकराव की। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा— “यह नहीं कि मैं आपको काटू और आप सबको काटो, इस तरीके से नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र और स्टेट को आगे बढ़ना ही है।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजे ने कार्यक्रम में अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान में काम करते हुए 22 साल से अधिक हो चुके हैं, जबकि उनकी स्वयं की विधानसभा यात्रा को 35 साल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर वह यह समझ चुकी हैं कि जनता को आगे बढ़ाना और एक करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शायद हिंदुस्तान में ऐसे लोग कम ही होंगे जिन्होंने इतने लंबे समय तक एक ही इलाके, एक ही जिले और एक ही विधानसभा में जनता की सेवा की हो। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब वह अपने राजनीतिक अनुभवों को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वह कमलनाथ, शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की पंक्ति में खुद को देख सकती हैं।

अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि प्रदेश के लोग जात-पात के आधार पर न बंटें। उन्होंने कहा— “तब से लेकर आज तक मैंने यही कोशिश की है, सभी लोगों को इकट्ठा रखना। सभी को जात-पात के अंदर नहीं बटने देना। जितने लोगों के बीच में झगड़े-फसाद हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करना।”

राजे ने कहा कि राजस्थान का सामाजिक ढांचा बेहद विविध है और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा काम समाज में सामंजस्य बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अगर लोग आपसी वैमनस्य छोड़कर एक साथ खड़े होंगे तो राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में तेजी से आगे बढ़ेगा।

वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि सत्ता में रहने या न रहने से उनके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा— “जब तक चाहे मैं पावर में थी या नहीं थी, चाहे मैंने एक लेवल पर किया या छोटे लेवल पर किया, मेरा उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भी और बाद में भी उन्होंने यही प्रयास किया कि प्रदेश के विकास में बाधा न आए और जो योजनाएँ शुरू की गईं, वे जनता तक पहुंचें।