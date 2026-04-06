भाजपा स्थापना दिवस पर वसुंधरा राजे का जोशीला संबोधन, 10 पॉइंट्स में समझें बड़ी बातें

भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई,

भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वसुंधरा राजे का संबोधन रहा, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मूल विचारधारा, संगठनात्मक निष्ठा और समर्पण का संदेश दिया। उनके भाषण को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

‘पार्टी मां है, पद अपने आप आएगा’ अपने संबोधन में राजे ने कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी को मां के समान मानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, “पद की चिंता छोड़ दीजिए, केवल काम पर ध्यान दीजिए। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो पद अपने आप मिलेगा।” उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए संघर्ष करने का आह्वान भी किया।

‘सब कुछ नेतृत्व पर नहीं छोड़ सकते’ राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। उन्होंने संगठन को ‘वट वृक्ष’ बताते हुए कहा कि इसकी जड़ों को मजबूत रखना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।

दलबदलुओं पर सख्त रुख अपने भाषण में राजे ने दलबदलुओं को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोगों से है, जो विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन में जिम्मेदारी और पद उन्हीं को मिलना चाहिए, जिनकी पार्टी के प्रति पुरानी निष्ठा और संस्कार हों।

अटल जी का उदाहरण राजे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि वे सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। उन्होंने अटल जी के कथन को याद करते हुए कहा, “यदि सत्ता के लिए किसी को तोड़कर लाना पड़े, तो मैं उसे चिमटे से भी नहीं छूऊंगा।” इस उदाहरण के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को विचारधारा पर अडिग रहने की सीख दी।

संघर्ष के दौर की यादें राजे ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सहानुभूति लहर के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और हार का सामना किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सीख का दौर था, जिसने उन्हें मजबूत बनाया।

राजमाता का अनुशासन और समर्पण राजे ने अपनी मां विजयाराजे सिंधिया के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे महीने में 28 दिन प्रवास पर रहती थीं। कठिन परिस्थितियों में भी गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करना उनका संकल्प था। यह अनुशासन आज के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है।

पद की लालसा से दूर रहने की सीख उन्होंने कहा कि पुराने दौर में नेताओं में पद पाने की लालसा नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने राजमाता को अध्यक्ष बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा न मिलने पर पद ठुकरा दिया।

‘दिल जीतना है असली जीत’ राजे ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और दिल जीतना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की अपील की।

पीएम मोदी की वैश्विक छवि का जिक्र राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जहां चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

‘शून्य से शिखर तक’ का सफर अपने संबोधन के अंत में राजे ने पार्टी के उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नमन किया, जिन्होंने संघर्ष और बलिदान के जरिए भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया।

राजनीतिक मायनों में अहम संदेश राजे का यह संबोधन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खासकर दलबदलुओं पर उनकी टिप्पणी और मूल कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात को राजस्थान की वर्तमान राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।