एक बार फिर बन जाइए सीएम; वसुंधरा राजे से बांसवाड़ा में बोले कार्यकर्ता

Feb 20, 2026 04:29 pm IST
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दो दिवसीय वागड़ दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को गनोड़ा बस स्टैंड पर समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। घाटोल से जैसे ही उनका काफिला गनोड़ा पहुंचा, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दो दिवसीय वागड़ दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को गनोड़ा बस स्टैंड पर समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। घाटोल से जैसे ही उनका काफिला गनोड़ा पहुंचा, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। तिलक, माल्यार्पण और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच बस स्टैंड कुछ ही देर में जनसभा स्थल में तब्दील हो गया।

स्वागत के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने भावुक अंदाज में राजे से एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का ‘बाल अनुरोध’ किया। “आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर क्षेत्र का विकास कीजिए,”—यह मांग बार-बार जयकारों के बीच सुनाई देती रही। समर्थकों की इस अपील पर राजे ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया और स्थानीय मुद्दों पर संक्षिप्त संवाद किया।

ढोल-नगाड़ों के बीच आत्मीय संवाद

दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही राजे का काफिला गनोड़ा पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग पहले से ही स्वागत के लिए मौजूद थे। महिलाओं ने तिलक कर अभिनंदन किया, जबकि युवाओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। पार्टी के नारे और जयकारों से माहौल गूंज उठा।

कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस दौरान विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को लेकर अपनी अपेक्षाएं खुलकर रखीं। क्षेत्र में सड़क, पेयजल और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने की मांग प्रमुख रही। राजे ने स्थानीय प्रतिनिधियों से संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि जनता की भावनाएं और अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं।

अस्पताल की बदहाल स्थिति पर ज्ञापन

दौरे के दौरान युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल गनोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की समस्याएं लेकर पहुंचा। उन्होंने अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि एक समय बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पहचाना जाने वाला यह अस्पताल आज संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव से जूझ रहा है।

युवाओं का कहना था कि पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और आपात सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।

विकास और स्वास्थ्य पर जोर

कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वागड़ क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और कृषि से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।

राजे ने सभी से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और स्थानीय मुद्दों पर मिलकर काम करना होगा।

नेताओं की मौजूदगी

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, जिला उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधान ऋषभशाह, मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, ओबीसी मोर्चा के कांतिलाल सुथार, लैप्स अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़, राजेश दोसी और गौतमलाल पंचोली सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राजे का स्वागत कर क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया।

राजनीतिक संदेश के मायने

गनोड़ा में उमड़ा यह जनसमर्थन राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। समर्थकों द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग ने सियासी हलकों में चर्चाओं को हवा दी है। हालांकि राजे ने मंच से इस विषय पर कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक घोषणा नहीं की, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनात्मक अपील ने संकेत जरूर दे दिए कि क्षेत्र में उनका प्रभाव और पकड़ अब भी मजबूत है।

दो दिवसीय वागड़ दौरे के तहत राजे का यह कार्यक्रम समर्थकों के उत्साह और स्थानीय मुद्दों के संगम के रूप में देखा जा रहा है। स्वागत, संवाद और ज्ञापन के इस सिलसिले ने साफ कर दिया कि क्षेत्र की जनता विकास और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है—और अपनी अपेक्षाएं खुलकर सामने रख रही है

