बुजुर्ग भी कभी जवान थे, वसुंधरा राजे ने 35 साल के राजनीतिक सफर को किया याद

बुजुर्ग भी कभी जवान थे, वसुंधरा राजे ने 35 साल के राजनीतिक सफर को किया याद

संक्षेप:

राजनीति में अपने 35 वर्षों के लंबे सफर को याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति करते हुए 35 साल कब बीत गए, इसका एहसास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार झालावाड़ आई थीं

Jan 28, 2026 06:31 pm IST
राजनीति में अपने 35 वर्षों के लंबे सफर को याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति करते हुए 35 साल कब बीत गए, इसका एहसास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार झालावाड़ आई थीं, तब उन्हें यह तक पता नहीं था कि झालावाड़ कहां स्थित है। उस समय क्षेत्र की परिस्थितियां, सड़कें और हवाई पट्टी की स्थिति बेहद खराब थी, जिसकी तुलना आज की स्थिति से करना मुश्किल है।

यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की दूसरे चरण की पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे।

सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा किए और कहा कि यह उनका सौभाग्य रहा कि उन्हें राजनीति में अनमोल सहयोगी मिले। उन्होंने मंच पर मौजूद सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए उनके सहयोग के लिए आभार जताया।

बुजुर्ग भी कभी जवान थे, कहकर बांधा समां

अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे साथ कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो एक जमाने में हमारे जैसे जवान दिखा करते थे। आज ये बुजुर्ग नजर आते हैं, लेकिन हमारे और इनमें कोई फर्क नहीं है। इस टिप्पणी पर सभा में मौजूद लोग हंस पड़े और माहौल खुशनुमा हो गया।

पुराने दिनों को किया याद

राजे ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह पहली बार झालावाड़ आई थीं, तब यहां की हवाई पट्टी और सड़कें इतनी खराब थीं कि यात्रा करना भी मुश्किल होता था। उन्होंने कहा कि उस समय सड़कों पर खड़ा होना भी कठिन था, लेकिन आज जिले में सड़कें बेहतर स्थिति में हैं और बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है, जिसका लाभ आमजन को मिल रहा है। यह बदलाव जनता के सहयोग और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

70 प्रतिशत समस्याओं का समाधान

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र की पानी सहित करीब 70 प्रतिशत समस्याओं और कार्यों को पूरा कर लिया गया है। शेष कार्यों को भी सभी के सहयोग से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे मिल-जुलकर विकास कार्यों में सहयोग करें।

राजे ने आश्वासन दिया कि झालावाड़ स्तर की समस्याओं का समाधान जिला कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा, जबकि जयपुर स्तर की समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी।

संतों का भी मिला आशीर्वाद

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि कोलाना हवाई पट्टी झालावाड़ में होने के कारण हाल ही में कोटा संभाग से दो संतों की यात्रा झालावाड़ में रही। उन्होंने बताया कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जाते समय और योग गुरु बाबा रामदेव आते-जाते समय झालावाड़ की हवाई पट्टी का उपयोग कर विमान से रवाना हुए थे। इसे उन्होंने क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया।

पदयात्रा से जनता से सीधा संवाद

सभा को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों से सीधे मिलने और उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याएं सामने आएंगी, जिनका समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

दूसरे चरण की पदयात्रा रवाना

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नकलंग महादेव मंदिर क्षेत्र में पूजा-अर्चना के बाद बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह की दूसरे चरण की पदयात्रा को रवाना किया। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे पूजा-अर्चना और दर्शन के बाद जनसभा आयोजित की गई। इसके बाद करीब 1:30 बजे पदयात्रा रवाना हुई। यात्रा में जिले भर से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक अनुभव, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं और आमजन में उत्साह देखने को मिला।

Rajasthan Vasundhara Raje

